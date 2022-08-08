Crianças invadem escola do ES e deixam cenário de destruição; veja fotos

Uma escola foi invadida e teve objetos destruídos e outros furtados em Santa Maria de Jetibá, na Região Central Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o ato de vandalismo e furto tenha sido cometido por duas crianças de 10 anos (um menino e uma menina) e duas adolescentes, ambas de 13, flagradas tentando carona para Vitória.
A Polícia Militar explicou, por nota, que uma mulher esteve na 8ª Companhia Independente, em Santa Maria de Jetibá, na manhã desta segunda-feira (8), com as quatro crianças. Ela contou aos policiais que trafegava pela ES 264, na zona rural do município, quando viu os menores pedindo carona para seguirem até Vitória, onde moravam e precisavam retornar após terem passado o fim de semana na casa dos avós.
CRIANÇAS CONFESSARAM INVASÃO A ESCOLA, DIZ PM
De acordo com a Polícia Militar, as crianças e as adolescentes foram ouvidas e apresentaram versões desconexas do que teriam relatado à mulher anteriormente. Elas também demonstraram preocupação ao serem revistadas.
Os militares averiguaram os pertences dos menores e encontraram com eles uma quantia em dinheiro e diversos objetos pessoais de outras pessoas, como eletrônicos e aparelhos celulares. Novamente questionadas, as crianças e as adolescentes contaram que invadiram uma escola municipal da região e subtraíram os bens, além de destruírem diversos objetos da instituição.
Imagens recebidas por A Gazeta mostram que ovos que estavam dentro de uma geladeira da escola foram quebrados, e que havia tinta espalhada no chão e vários móveis da instituição revirados, com papéis e objetos espalhados.
CONSELHO TUTELAR ACIONADO
A PM disse que acionou o Conselho Tutelar, que fez contato com os responsáveis pelos menores. A reportagem de A Gazeta tenta contato com os conselheiros tutelares para saber o que aconteceu com o menino e a menina de 10 anos e com as adolescentes de 13 anos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
A corporação também relatou, em nota, que a diretora da escola invadida já havia denunciado vandalismo e furto no local nesta segunda-feira e foi informada pelos policiais que os infratores já haviam sido localizados.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informou que "as duas adolescentes de 13 anos, conduzidas à Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo e concurso de duas ou mais pessoas, e foram reintegradas às famílias, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. Em relação às duas crianças, de 10 anos, como são menores de 12 anos, não respondem a ato infracional".