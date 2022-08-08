Crianças invadem escola do ES e deixam cenário de destruição; veja fotos

Imagens mostram como ficou a Escola Municipal Vila Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, após a invasão de crianças e adolescentes Crédito: Leitor A Gazeta

Polícia Militar explicou, por nota, que uma mulher esteve na 8ª Companhia Independente, em Santa Maria de Jetibá, na manhã desta segunda-feira (8), com as quatro crianças. Ela contou aos policiais que trafegava pela ES 264, na zona rural do município, quando viu os menores pedindo carona para seguirem até Vitória, onde moravam e precisavam retornar após terem passado o fim de semana na casa dos avós.

Imagens mostram como ficou a Escola Municipal Vila Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, após a invasão de crianças e adolescentes Crédito: Leitor A Gazeta

CRIANÇAS CONFESSARAM INVASÃO A ESCOLA, DIZ PM

De acordo com a Polícia Militar , as crianças e as adolescentes foram ouvidas e apresentaram versões desconexas do que teriam relatado à mulher anteriormente. Elas também demonstraram preocupação ao serem revistadas.

Os militares averiguaram os pertences dos menores e encontraram com eles uma quantia em dinheiro e diversos objetos pessoais de outras pessoas, como eletrônicos e aparelhos celulares. Novamente questionadas, as crianças e as adolescentes contaram que invadiram uma escola municipal da região e subtraíram os bens, além de destruírem diversos objetos da instituição.

Imagens mostram como ficou a Escola Municipal Vila Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, após a invasão de crianças e adolescentes Crédito: Leitor A Gazeta

Imagens recebidas por A Gazeta mostram que ovos que estavam dentro de uma geladeira da escola foram quebrados, e que havia tinta espalhada no chão e vários móveis da instituição revirados, com papéis e objetos espalhados.

CONSELHO TUTELAR ACIONADO

A Gazeta tenta contato com os conselheiros tutelares para saber o que aconteceu com o menino e a menina de 10 anos e com as adolescentes de 13 anos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. PM disse que acionou o Conselho Tutelar, que fez contato com os responsáveis pelos menores. A reportagem detenta contato com os conselheiros tutelares para saber o que aconteceu com o menino e a menina de 10 anos e com as adolescentes de 13 anos. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

A corporação também relatou, em nota, que a diretora da escola invadida já havia denunciado vandalismo e furto no local nesta segunda-feira e foi informada pelos policiais que os infratores já haviam sido localizados.

Imagens mostram como ficou a Escola Municipal Vila Jetibá, em Santa Maria de Jetibá, após a invasão de crianças e adolescentes Crédito: Leitor A Gazeta

O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL