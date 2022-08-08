Justiça mantém preso suspeito de matar ex-namorada de 14 anos em Linhares

Polícia prendeu Joelson Silva de Souza, de 18 anos, suspeito de matar a tiros a ex-namorada Ana Clara Amorim, de 14 anos Crédito: Polícia Civil | Acervo pessoal

Ana Clara, que perdeu a mãe em 2009 vítima de feminicídio, foi assassinada no meio da rua, no bairro Interlagos. Joelson foi preso cinco horas após o crime durante uma operação no bairro Bebedouro, também em Linhares.

Ele foi autuado em flagrante por feminicídio e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares. Neste domingo (7) o jovem passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida pela Justiça.

FAMÍLIA NÃO ACEITAVA RELACIONAMENTO

Familiares de Ana Clara disseram que ela e Joelson moravam juntos há cerca de um ano e meio e o relacionamento deles era conturbado. "Ela já tinha largado ele e ele tinha feito ameaça que ia voltar. Voltou mesmo. Não sei quantos tiros deu nela e eu quero justiça. Ninguém lá de casa aceitava o relacionamento", disse uma familiar da vítima que pediu para ser identificada.

Além de feminicídio, Joelson também pode responder pelo crime de estupro de vulnerável, já que o relacionamento com Ana Clara começou quando ela tinha menos de 14 anos.

Até a última atualização deste texto, a reportagem não havia obtido contato com o preso ou a defesa dele.