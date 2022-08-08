De volta à dura realidade: homicídios crescem 50% em 31 dias no ES

A quantidade de homicídios de julho deste ano é ainda superior à do ano passado, quando aconteceram 80. Trata-se de um acréscimo de 15% em relação ao primeiro mês do segundo semestre de 2021.
Até o último dia de julho de 2022, o Estado somava 560 assassinatos ante os 568 de 2019. Com base nesse índice, para ter menos crimes do que aquele ano, o Espírito Santo precisa ter uma média de 83 mortes violentas por mês até 31 de dezembro próximo.
Outro ponto vulnerável na segurança pública é Vila Velha
. A cidade canela-verde já tem 99 homicídios registrados em apenas sete meses, uma escalada de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 75 casos.
A Grande Vitória tem um “empate técnico” nos homicídios. Foram 300 neste ano contra 302, em 2021 – queda de 0,7%. Situação parecida com a do Norte capixaba, com 124 casos contra os 129 do ano passado, havendo uma retração de 3,9%.
As maiores quedas são registradas no Noroeste, com 36,2% (60 crimes contra 94, em 2021); no Sul, com 26,6% (47 crimes contra 64, em 2021); e na Região Serrana
, com 25,6% (29 crimes contra 39, em 2021).
Foram identificadas as mortes de 507 homens e de 52 mulheres
. O dia com mais homicídios é domingo, com 104 registros, seguido por sábado (91), e terça-feira (83). Já os horários com mais ocorrências são os seguintes: 22h (39), 23h (36) e 0h (34).