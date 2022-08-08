De volta à dura realidade: homicídios crescem 50% em 31 dias no ES

Policiais civis se reúnem com o comando da corporação antes de mais uma operação na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil/Divulgação

A quantidade de homicídios de julho deste ano é ainda superior à do ano passado, quando aconteceram 80. Trata-se de um acréscimo de 15% em relação ao primeiro mês do segundo semestre de 2021.

O resultado acende um alerta nas pretensões da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) , que é a de chegar ao fim deste ano com menos homicídios do que em 2019.

Até o último dia de julho de 2022, o Estado somava 560 assassinatos ante os 568 de 2019. Com base nesse índice, para ter menos crimes do que aquele ano, o Espírito Santo precisa ter uma média de 83 mortes violentas por mês até 31 de dezembro próximo.

Outro ponto vulnerável na segurança pública é Vila Velha . A cidade canela-verde já tem 99 homicídios registrados em apenas sete meses, uma escalada de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 75 casos.

Nem mesmo a Capital ficou de fora deste triste cenário. Com um mês marcado por intensa violência nos morros e até com ameaça ao vivo à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta , Vitória acumula 38 homicídios ante os 34 da época passada. Crescimento de 12%.

EMPATE TÉCNICO NA GRANDE VITÓRIA

A Grande Vitória tem um “empate técnico” nos homicídios. Foram 300 neste ano contra 302, em 2021 – queda de 0,7%. Situação parecida com a do Norte capixaba, com 124 casos contra os 129 do ano passado, havendo uma retração de 3,9%.

As maiores quedas são registradas no Noroeste, com 36,2% (60 crimes contra 94, em 2021); no Sul, com 26,6% (47 crimes contra 64, em 2021); e na Região Serrana , com 25,6% (29 crimes contra 39, em 2021).

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