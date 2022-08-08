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Leonel Ximenes

De volta à dura realidade: homicídios crescem 50% em 31 dias no ES

Vila Velha já tem 99 assassinatos registrados em apenas sete meses, uma escalada de 32% em relação ao mesmo período do ano passado

Públicado em 

08 ago 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Civil do ES
Policiais civis se reúnem com o comando da corporação antes de mais uma operação na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Se o mês de junho foi de conquista pelo menor número de homicídios nos últimos 26 anos, julho trouxe de volta a dura escalada da violência no Espírito Santo. Em 31 dias, os assassinatos cresceram 50% no Estado, passando de 61 para 92 ocorrências.
A quantidade de homicídios de julho deste ano é ainda superior à do ano passado, quando aconteceram 80. Trata-se de um acréscimo de 15% em relação ao primeiro mês do segundo semestre de 2021.

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O resultado acende um alerta nas pretensões da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), que é a de chegar ao fim deste ano com menos homicídios do que em 2019.
Até o último dia de julho de 2022, o Estado somava 560 assassinatos ante os 568 de 2019. Com base nesse índice, para ter menos crimes do que aquele ano, o Espírito Santo precisa ter uma média de 83 mortes violentas por mês até 31 de dezembro próximo.
Outro ponto vulnerável na segurança pública é Vila Velha. A cidade canela-verde já tem 99 homicídios registrados em apenas sete meses, uma escalada de 32% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 75 casos.
Nem mesmo a Capital ficou de fora deste triste cenário. Com um mês marcado por intensa violência nos morros e até com ameaça ao vivo à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, Vitória acumula 38 homicídios ante os 34 da época passada. Crescimento de 12%.

EMPATE  TÉCNICO NA GRANDE VITÓRIA

A Grande Vitória tem um “empate técnico” nos homicídios. Foram 300 neste ano contra 302, em 2021 – queda de 0,7%. Situação parecida com a do Norte capixaba, com 124 casos contra os 129 do ano passado, havendo uma retração de 3,9%.

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As maiores quedas são registradas no Noroeste, com 36,2% (60 crimes contra 94, em 2021); no Sul, com 26,6% (47 crimes contra 64, em 2021); e na Região Serrana, com 25,6% (29 crimes contra 39, em 2021).

O PERFIL DAS VÍTIMAS

Foram identificadas as mortes de 507 homens e de 52 mulheres. O dia com mais homicídios é domingo, com 104 registros, seguido por sábado (91), e terça-feira (83). Já os horários com mais ocorrências são os seguintes: 22h (39), 23h (36) e 0h (34).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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