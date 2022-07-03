ES denuncia na ONU violência contra Jaqueline Moraes e Camila Valadão

Jaqueline Moraes (à esquerda) e Camila Valadão: vítimas de ataques de baixo nível Crédito: Fotomontagem

A 50ª Sessão Ordinária do Conselho de Direitos Humanos começou no dia 13 de junho e se estende até 8 de julho, em Genebra, Suíça, ainda de forma virtual, por causa da pandemia.

“A denúncia acontece em um momento crucial da vida das mulheres brasileiras, principalmente daquelas que ocupam espaços de poder e mesas de decisão, e por isso, são vítimas de violência política de gênero ”, explica a advogada Verônica Bezerra, que atua no CADH em programas de enfrentamento à violência e em denúncias de incidência internacional.

Mesmo com inúmeros casos que acontecem no Brasil diariamente, a denúncia, realizada pela única entidade de Direitos Humanos capixaba que tem status consultivo na ONU, destaca o caso da vereadora e da vice-governadora do Estado, que nos últimos seis meses foram vítimas de violência política de gênero, segundo a advogada.

O caso da vereadora Camila Valadão é acompanhado pelo CADH desde dezembro de 2021, juntamente com o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Já o caso da vice-governadora Jaqueline de Moraes passou a ser acompanhado a partir da solicitação da advogada Érica Neves, que acionou a entidade propondo a internacionalização do caso, considerando a gravidade do fato.

Apesar de a sessão ocorrer ainda de forma virtual, o advogado capixaba Paulo Lugon, parceiro do CADH e que atua nas Nações Unidas, acompanha o encontro presencialmente, estabelecendo a conexão entre o Espírito Santo e Genebra.

“Ao final na denúncia o CADH alerta que espera que meios internos sejam adotados, no sentido de que os agentes violadores sejam responsabilizados, e ainda, conclama a comunidade internacional que monitore o Brasil quanto aos casos de violência política de gênero e as políticas antigênero”, diz Verônica Bezerra.