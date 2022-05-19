Após ofensas, vice-governadora do ES entra com ação na Justiça

A justiça, a verdade e o respeito são três pilares muito fortes na minha vida e história. Com esses valores, cultivo minha família, amigos e também são esses valores que guiam minha vida política. Porém, vivemos tempos difíceis, de verdades distorcidas e muita má intenção disfarçada de notícia.

Tenho sido uma vítima sistemática dessa rede de injustiças e mentiras, que insiste em tentar me desqualificar com ‘matérias’ mentirosas, covardes, racistas e misóginas, sem se importar em provar suas acusações ou pelo menos ouvir os dois lados da história. Um comportamento está muito longe de representar o que é o jornalismo brasileiro.

Tenho orgulho em ser a primeira mulher eleita vice-governadora na história do Espírito Santo e em representar a maioria da população capixaba, que são as mulheres. Os compromissos que tenho assumido não me permitem dobrar os joelhos perante comportamentos absolutamente machistas.

Sou uma grande defensora de uma imprensa livre, que luta e entrega a verdade com fatos apurados. Sem injustiças. Me solidarizo com o trabalho dos jornalistas sérios e quero aqui expressar todo o meu respeito a vocês. Não são tempos fáceis, mas tenho certeza de que, mais uma vez, a verdade prevalecerá.

Minha gratidão ao apoio da minha família, dos meus amigos e do governador Renato Casagrande nessa luta.