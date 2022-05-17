O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) fez acusações contra o governo estadual Crédito: Reprodução

Segundo nota da PF, os documentos foram encaminhados à Corregedoria e "carecem de checagem aprofundada, motivo pelo qual não serão objeto de comentários". O órgão não detalha quais documentos seriam esses, em quais formatos foram disponibilizados, nem os possíveis crimes ou os nomes dos envolvidos.

Questionada pela reportagem de A Gazeta, a PF informou que os documentos foram encaminhados à Corregedoria pois cabe ao órgão fazer a análise do material para saber se é função da Polícia Federal apurar o caso e, em caso positivo, qual equipe fará a apuração. Além disso, esclareceu que o prefeito apenas disse haver nos documentos possível prática de crime, sem detalhar envolvidos.

O prazo para análise do material vai depender da complexidade dos documentos entregues, informou a PF, e não há prazo fixo para isso.

Conforme antecipado pelo colunista Leonel Ximenes, Pazolini esteve, na última segunda-feira (16), reunido com o superintendente da corporação no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas . Ao ser questionado pela coluna sobre o motivo do encontro, o prefeito alegou que a visita foi apenas para discutir o reforço do efetivo e a atuação da Guarda Municipal em uma força-tarefa da PF. Segundo Pazolini, a acusação contra o governo estadual não teria entrado em pauta.

A reportagem de A Gazeta também constatou que na agenda oficial de Eugênio Ricas divulgada no site da PF não constava nenhuma reunião prevista com Pazolini. Quanto a esse ponto, a PF esclareceu que o prefeito não marcou agenda, mas apareceu na sede do órgão na segunda-feira pela manhã e foi recebido pelo superintendente.

Your browser does not support the audio element. PF diz que Pazolini entregou documentos sobre possíveis crimes

DISCURSO EM INAUGURAÇÃO DE ESCOLA

A suposta proposta, segundo o prefeito, teria sido feita por uma autoridade em reunião no Palácio Anchieta, em 2021. No vídeo, o prefeito não especifica nenhum nome envolvido nem a data em que o episódio teria ocorrido.

A reportagem procurou novamente a Prefeitura de Vitória para explicar o que teria sido repassado à Polícia Federal, mas não houve retorno.

Diante das acusações, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-ES) encaminhou representação ao Ministério Público Estadual (MPES) contra Pazolini, no sábado, exigindo a apresentação de provas.

PREFEITURA SEGUE SEM RESPONDER

Desde o último sábado, A Gazeta tem procurado a Prefeitura de Vitória pedindo esclarecimentos sobre as acusações que Pazolini fez em evento oficial, como chefe do Executivo municipal. Porém, pelo quarto dia consecutivo, não houve resposta às ligações, e-mails e mensagens enviadas à assessoria do prefeito. Foram feitos os seguintes questionamentos:

Por que apenas agora, meses depois do ocorrido, o prefeito está se manifestando a respeito?



As acusações feitas em vídeo foram formalizadas perante os órgãos de investigação, como Ministério Público ou Polícia Federal? Se foram, quais órgãos e quando?

Quem estava presente e participou dessa reunião citada pelo prefeito no vídeo?

Quem, especificamente, teria falado sobre a licitação e qual seria a empresa vencedora mencionada por essa autoridade?

Quais seriam as empresas beneficiadas ou envolvidas?



Quando essa reunião aconteceu?

O prefeito afirma que há provas. Quais são as provas e elas podem ser compartilhadas conosco?



De que trata os documentos entregues pelo prefeito ao superintendente da Polícia Federal na segunda-feira, dia 16? Eles estão relacionados à acusação feita pelo prefeito durante evento oficial da prefeitura, no último sábado?



Quais foram os documentos entregues pelo prefeito ao superintendente da PF?



DEPOIS DE SILÊNCIO, OPOSIÇÃO ATACA E GOVERNISTAS DEFENDEM GOVERNO NA ALES

O primeiro a tratar do tema foi o deputado estadual Carlos Von (DC), de oposição ao governador Renato Casagrande (PSB). Sem acrescentar informações às acusações feitas pelo prefeito de Vitória, ele aproveitou o assunto para tecer críticas ao governo estadual. Para Von, o prefeito sempre teve muito cuidado para fazer denúncias que não tivessem indícios de corrupção. "Ele não citou o nome de quem fez a proposta, mas conhecendo Pazolini tenho certeza que ele vai provar", apostou o deputado.

Sem falar diretamente sobre o assunto, o líder do governo na Ales, deputado Dary Pagung (PSB), foi à tribuna da Casa para defender os projetos e obras entregues pelo governador, falou de recursos investidos e obras realizadas em diversos municípios. Em seguida, fez uma exaltação à vida política de Casagrande.

Outros dois correligionários do governador subiram à tribuna para defender o governo: Freitas e Bruno Lamas. Coube ao deputado estadual com base na Serra as falas mais contundentes para defender o governo. Mesmo sem citar o nome de Pazolini, Lamas aproveitou para alfinetá-lo. Disse que "Vitória teve bons prefeitos", que torce pela gestão atual, mas "ele não pode isolar a cidade".