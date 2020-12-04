Futura vice-prefeita de Vitória recebe vereadoras eleitas do PT e do Psol

Capitã Estéfane entre as vereadoras eleitas Camila Valadão (à esquerda) e Karla Coser (à direita) Crédito: Divulgação

As diferenças políticas e ideológicas existem, mas nada que a civilidade e a convivência democrática possam superar. Em resumo, foi esse o espírito que marcou o encontro da vice-prefeita eleita de Vitória, Capitã Estéfane (Republicanos), com as vereadoras eleitas Camila Valadão, do Psol, e Karla Coser, do PT. A convite da futura vice, elas foram recebidas em um café na tarde desta quinta (3), na casa de um parente de Estéfane, em Jardim da Penha

“O objetivo do encontro foi criar um canal de comunicação republicano e cordial que nos possibilite a aproximação e a acessibilidade necessárias para o exercício das nossas funções”, escreveu Estéfane em suas redes sociais.

Para a vice eleita, as eleições de 2020 representaram um momento histórico para a vida política de Vitória . “Pela primeira vez na história da nossa capital temos uma mulher negra eleita como vice-prefeita e, pela segunda vez, após 1989, temos duas vereadoras eleitas em um mesmo pleito”, destacou.

As duas parlamentares de esquerda compartilharam a foto do encontro em suas respectivas redes sociais. A petista, embora tenha ressaltado as divergências políticas com a vice-prefeita eleita, considerou que o encontro das três representa uma conquista em comum: “Há, de fato, algo que aproxima nossas histórias. Estéfane tem 29 anos, eu 30, Camila 36. Somos mulheres jovens. Todas já fomos vítimas de violência política de gênero, do machismo estrutural e institucional. E também compreendemos que ocupar esse espaço não será fácil”.

Karla revelou que um dos temas tratados na conversa foi o avanço das políticas públicas para as mulheres, independentemente do alinhamento político-ideológico de quem ocupa o espaço.

E aproveitou para deixar um recado para o futuro governo municipal, que será comandado por Lorenzo Pazolini (Republicanos): “Estarei atenta às iniciativas do Poder Executivo de Vitória, vigilante quanto à garantia dos nossos direitos e trabalhando para os avanços que reconhecemos ser necessários. E fico esperançosa e feliz em saber que temos uma vice aberta ao diálogo e disposta a ser uma possível aliada em nossas lutas”, afirmou a petista.

Camila Valadão, por sua vez, elogiou a iniciativa de vice-prefeita eleita, mas fez questão de ressaltar que as divergências entre elas existem. “Achei a iniciativa de diálogo com as duas vereadoras eleitas na cidade uma boa sinalização. Há entre nós similaridades em virtude da nossa condição de mulher na política. Os desafios são muitos para o nosso exercício e as tentativas de silenciamento e violências virão. Por outro lado, as nossas diferenças nos colocam em posições opostas”, lembrou a futura vereadora do Psol