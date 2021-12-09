Espírito Santo supera a marca de mil homicídios no ano

Polícias Militar e Civil atuam em local onde ocorreu um assassinato, em Cariacica Crédito: Oliveira Alves

Uma triste marca foi alcançada neste início de dezembro: o Espírito Santo superou a barreira de mil homicídios dolosos em pouco mais de 11 meses de 2021. Até a última quarta-feira (8), o Estado já contabilizava 1.002 vidas perdidas por assassinatos.

Isto significa que, pelo segundo ano consecutivo, o ES não vai conseguir ficar com o índice de homicídios abaixo da casa do milhar, como ocorreu em 2019, quando ocorreram 987 assassinatos. Em 2020, foram 1.107.

Se serve de consolo, é provável, entretanto, que o número total de assassinatos em 2021 fique abaixo do índice registrado no ano passado. Na comparação entre os períodos de janeiro e novembro de 2020 e de 2021, a redução dos crimes estava no patamar de 3,8% (982 delitos neste ano ante 1.021, de 2020).

Ponto Belo, por sua vez, é a cidade há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.

Vale ressaltar que o mês de dezembro começou quente na área da segurança pública, com o manifesto, assinado por 15 coronéis da PM , com várias reivindicações ao governo do Estado – especialmente aumento salarial.