Espírito Santo supera a marca de mil homicídios no ano

Uma triste marca foi alcançada neste início de dezembro: o Espírito Santo superou a barreira de mil homicídios
dolosos em pouco mais de 11 meses de 2021. Até a última quarta-feira (8), o Estado já contabilizava 1.002 vidas perdidas por assassinatos.
Isto significa que, pelo segundo ano consecutivo, o ES não vai conseguir ficar com o índice de homicídios abaixo da casa do milhar, como ocorreu em 2019, quando ocorreram 987 assassinatos. Em 2020, foram 1.107.
Se serve de consolo, é provável, entretanto, que o número total de assassinatos em 2021 fique abaixo do índice registrado no ano passado. Na comparação entre os períodos de janeiro e novembro de 2020 e de 2021, a redução dos crimes estava no patamar de 3,8% (982 delitos neste ano ante 1.021, de 2020).
Ponto Belo, por sua vez, é a cidade há mais tempo sem homicídios dolosos no Espírito Santo. O último caso aconteceu em 25 de março de 2017, quando uma pessoa do sexo feminino foi morta no bairro de Lajeado.
Como destacou o editorial desta quinta-feira (9) do jornal A Gazeta
, o episódio da estranha fuga de 21 detentos do Complexo do Xuri também foi outro ponto que agitou a segurança neste mês de dezembro. Uma investigação foi aberta para apurar a suposta participação de servidores da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) na saída dos presidiários.