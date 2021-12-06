Após carta, Casagrande diz que policiais precisam reconhecer esforços do governo

Quartel da PMES: maioria da alto comando assina carta Crédito: Carlos Alberto Silva

"É bom solicitar reajuste e ter outras demandas, mas é importante que reconheçam o que foi feito, porque se não se animar com o que foi feito, vai ficar eternamente insatisfeito" Renato Casagrande - Governador

No documento enviado pelo coronelato ao secretário de Segurança Pública, Alexandre Ramalho, no último dia 1º, é feita menção à greve de 2017, sem citar o evento, diretamente, ao se referir ao "clima de inquietação na tropa". “Sobressalta uma inquietação em vários níveis, que tem sido vivenciada no dia a dia desse colegiado da Corporação. A preocupação maior é certamente a formação de um cenário, já presenciado em tempo pretérito, onde a ausência de diálogo conduziu a consequências inesquecíveis e danosas para toda Corporação”.

Mas o governador avalia que não existe ambiente para que se repita o movimento grevista de 2017. “Hoje temos diálogo, investimento, respeito e um histórico do que foi feito nos meus governos (2011 a 2014, e nos anos de 2019, 2020 e 2021), e que tenho certeza que a maioria dos policiais reconhece”, destacou.

Casagrande lembrou que foi aprovado um reajuste para os militares que já vem sendo pago desde o ano passado. “Um reajuste que estamos aplicando até dezembro de 2022. Foi a única categoria que recebeu. Agora estamos analisando o reajuste linear, o percentual que daremos a todos”, disse.

Por último disse ainda que diversos investimentos têm sido feitos na área de segurança e que as demandas que ainda existem estão sendo discutidas. "Foram investimentos recordes", destacou.

PROTESTO DO CORONELATO

No documento, a que A Gazeta teve acesso, destacam-se alguns pontos:

Desmotivação e insatisfação com a gestão da Corporação;

Falta de diálogo com o governo do Estado;

Reclamações pela não concessão de reajuste salarial pleiteado;

Reclamação contra a criação de legislação para que os três mais altos cargos de comando da PM sejam de ocupação mais permanente, independente do prazo de aposentadoria;

Não participação do alto comando nas principais decisões que envolvem a corporação;

Alertas para um clima de insatisfação nos quadros da Corporação que poderia levar a uma nova paralisação;

Utilização de escalas especiais levando a excesso de trabalho dos PMs.

Arquivos & Anexos Veja a carta dos coronéis da PMES Documento enviado por 15 coronéis para o secretário de Segurança Pública do ES Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

Enviada ao secretário na quarta-feira (1º), por volta das 14h30, a manifestação foi endossada pelos seguintes gestores da PM:

CEL QOCPM Alessandro Juffo Rodrigues - diretor de Administração de Frota

CEL QOCPM Alessandro Marin - diretor de Educação

CEL QOCPM Carlos Alberto Bariani Ribeiro - comandante do 5° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Carlos Ney de Souza Pimenta - comandante de Policiamento Ostensivo Especializado

CEL QOCPM Edmilson Batista Santos - diretor de Saúde

CEL QOCPM Evandro Teodoro de Oliveira - diretor do Ciodes Metropolitano

CEL QOCPM José Augusto Piccoli de Almeida - controlador da PMES

CEL QOCPM Laurismar Tomazelli - comandante do 6° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Moacir Leonardo Vieira Barreto Mendonça - Corregedor

CEL QOCPM Marcelo Pinto Abreu - comandante do 1° Comando de Polícia Ostensiva Regional (CPOR)

CEL QOCPM Marcio Eugênio Sartório - diretor de Finanças

CEL QOCPM Odilon José Pimentel - comandante de Policiamento Ostensivo Noroeste

CEL QOCPM Oscar Paterline Mendes - comandante de Policiamento Ostensivo Norte

CEL QOCPM Paulo Cesar Garcia Duarte - diretor de Logística

CEL QOCPM Robson Antonio Pratti - diretor de Direitos Humanos e Polícia Comunitária

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FALTA DE DIÁLOGO

Um dos trechos da carta cita a falta de diálogo com o comando: “Por inúmeras vezes, solicitamos ao Comandante Geral a abertura do diálogo e a prática da liderança junto a seus Coronéis para compartilhar os assuntos estratégicos e de interesse da Corporação. Porém, não houve êxito até o momento, com a omissão dessa assessoria ou procrastinação de soluções institucionais sugeridas”.

Cita ainda que prerrogativas do Alto Comando da PM, tem a função de assessoramento, não estariam, sendo respeitadas. “Prerrogativas do posto, concursos públicos, processos legislativos, direitos dos militares estaduais, procedimentos administrativos e operacionais, são temas proeminentes e não tratados pelo nível estratégico da PMES”.

Em outro ponto acrescentam: “Atualmente, essa atribuição tem sido menosprezada e, enquanto colegiado, estamos afastados desse processo”. Para a reportagem foi informado que no ano de 2020 ocorreram poucas reuniões e que em 2021, até o momento, nenhuma foi realizada.

Há ainda reclamações em relação ao reajuste salarial. “Somos uma das polícias mais mal remuneradas do país (últimas posições em 27 estados) e com previdência divergente do Sistema de Proteção Social (lei 13.954), com abate teto consumindo a remuneração dos nossos postos, deixando no mesmo patamar um coronel aposentado e um major da ativa antigo. Um soldado está penando para pagar suas contas. Tudo isto num estado com nota A no tesouro”.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

A Secretaria de Estado da Segurança Pública, por nota, informa que o documento do alto comando da Policia Militar foi encaminhado ao secretário Alexandre Ramalho, que por sua vez o destinou ao comandante-geral da PM. “Instância a qual o mesmo deveria ter sido endereçado. O conteúdo será avaliado”, informa o texto da nota.

Em relação ao reajuste, a Sesp informa que o governo está cumprindo rigorosamente o cronograma aprovado na negociação salarial em 2019.