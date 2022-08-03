Em fuga da polícia, bandidos 'largam' metralhadora e submetralhadora

Em Vitória, a apreensão ocorreu quando as equipes se depararam com um indivíduo que, ao notar a presença policial fugiu pelas escadarias e vielas, dispensando a arma. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado. O material foi recolhido e entregue na 1ª Delegacia Regional.

Já em Cariacica, uma guarnição avistou um indivíduo armado, que ao notar a presença da viatura também dispensou o material que portava e fugiu pulando vários muros de casas e terrenos, não sendo alcançado. A arma, com 24 munições e um carregador sobressalente com 20 munições, foi recolhida e entregue na 4ª Delegacia Regional.