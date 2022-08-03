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Vitória e Cariacica

Em fuga da polícia, bandidos 'largam' metralhadora e submetralhadora

Nas duas ocorrências policiais não houve detidos. Armas, no entanto, foram apreendidas por policiais e entregues em delegacias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2022 às 16:10

Publicado em 03 de Agosto de 2022 às 16:10

Submetralhadora e metralhadora apreendidas em Vitória e Cariacica Crédito: Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora calibre 380, com nove munições, no bairro Forte São João, em Vitória, na madrugada desta quarta-feira (3). Na noite anterior, a corporação realizou a apreensão de uma metralhadora de fabricação caseira em Nova Rosa da Penha II, Cariacica. Nas duas ocorrências não houve detidos. 
Em Vitória, a apreensão ocorreu quando as equipes se depararam com um indivíduo que, ao notar a presença policial fugiu pelas escadarias e vielas, dispensando a arma. Buscas foram realizadas, mas ele não foi encontrado. O material foi recolhido e entregue na 1ª Delegacia Regional.
Já em Cariacica, uma guarnição avistou um indivíduo armado, que ao notar a presença da viatura também dispensou o material que portava e fugiu pulando vários muros de casas e terrenos, não sendo alcançado. A arma, com 24 munições e um carregador sobressalente com 20 munições, foi recolhida e entregue na 4ª Delegacia Regional.

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