Jovem presencia morte de namorado e acaba detida por outro crime no ES

Victor de Almeida Santos, 20 anos, foi morto com muitos tiros em Vitória Crédito: Redes Sociais

Um jovem identificado como Victor de Almeida Santos, de 20 anos, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (2), na região entre os bairros Joana D'arc e Santa Martha, em Vitória . A namorada dele, que presenciou o crime, acabou detida após a chegada da polícia, pois tinha um mandado de apreensão em aberto por outro delito.

TV Gazeta, Victor estava sentado na calçada com a namorada quando dois criminosos chegaram, chamando o casal pelo nome. Testemunhas ainda revelaram à O caso aconteceu no início da tarde. De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da, Victor estava sentado na calçada com a namorada quando dois criminosos chegaram, chamando o casal pelo nome. Testemunhas ainda revelaram à Polícia Militar que os atiradores teriam saído detrás de um carro. Eles teriam conversado rapidamente e, em seguida, os disparos começaram. Moradores ouviram mais de 20 tiros.

Victor morreu na hora. Mais de 15 cápsulas foram recolhidas do chão pela perícia da Polícia Civil . A namorada, de 18 anos, conseguiu escapar dos disparos, mas acabou detida.

Perícia recolheu mais de 15 cápsulas na cena do crime em Vitória

"Foi constatado que ela possuía um mandado de prisão em aberto e, por este motivo, ela foi encaminhada à delegacia", informou a Polícia Militar, em nota.

A reportagem questionou a Polícia Civil sobre a prisão da namorada e a respeito das investigações do assassinato. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

ABORDAGEM ANTERIOR

Ainda em entrevista à TV Gazeta, o tenente-coronel Menezes comentou que Victor chegou a ser abordado na manhã do mesmo dia do crime. "A gente tentou, ainda pela manhã, abordando esse jovem e ele perdeu a vida à tarde. Em janeiro deste ano ele já havia sido vítima de um ataque, ou seja, o que temos visto é: jovens que estão orbitando em torno do crime das drogas e perdendo a vida por conta de um comércio cada vez maior", ressaltou.

Questionado sobre a atual situação da região, o tenente-coronel respondeu que há uma mudança na dinâmica das gangues da Capital.

"Temos observado, desde o mês passado, uma mudança na dinâmica criminal, não apenas na região de Andorinhas, Piedade, do Moscoso, do Cabral, essas áreas que já são conflagradas. Elas têm uma dinâmica das relações com os grupos criminosos que ali operam e eles têm se enfrentado abertamente demonstrando força entre si, demonstrando força com a comunidade, medindo essa força pra poder ocupar esse espaço", declarou.