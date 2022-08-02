Após operação da PM em morros, tiros e fogos são ouvidos em Vitória

Tiros foram escutados em Vitória nesta terça depois de operação da PM Crédito: Nestor Muller/Arquivo

Muitos barulhos de tiros e fogos foram escutados por moradores de bairros de Vitória durante a manhã desta terça-feira (2). Os registros foram feitos após a Polícia Militar anunciar que estava fazendo operações em vários bairros da Capital, como Cruzamento, Alagoano, Cabral, Piedade, Morro do Macaco, entre outros.

Em vídeo divulgado, o sargento Edney, da PM, afirma que o patrulhamento da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) começou pelo Morro do Cruzamento e que, em seguida, as equipes iriam se deslocar para as outras comunidades de Vitória. O Batalhão de Missões Especiais também participou da operação.

Em um áudio enviado à reportagem de A Gazeta é possível ouvir vários barulhos de tiros. O áudio foi registrado por um morador do bairro Ilha de Santa Maria, que fica na mesma região da Capital onde ocorreu a operação. É possível escutar várias rajadas de disparos. Ouça abaixo:

Your browser does not support the audio element. Após operação da polícia, tiros são escutados em bairros de Vitória

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio CBN Vitória, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, explicou que policiais militares atuaram na operação durante a noite desta segunda (1) e a madrugada desta terça-feira (2). Segundo o coronel, os tiroteios registrados na manhã desta terça-feira são reflexo de uma disputa de facções rivais.

"É uma expansão do domínio do tráfico de drogas. Criminosos do Romão rivalizando com o Forte São João, que possuem vínculos com a ‘Família Capixaba’, ligado ao Morro do Quiabo, em Cariacica, que frequentemente tem tentado dominar a região do bairro Cruzamento. Então, criminosos do Cruzamento são do Primeiro Comando de Vitória. E, com apoio de criminosos do Santos Dumont, fazem resistência à tentativa de expansão dos rivais", argumentou.

Douglas Caus ainda citou que essa disputa territorial acontece em várias regiões da Grande Vitória. Ele reforçou também que a importância dessas disputas para os traficantes é poder controlar mais pontos de vendas de drogas e, assim, conseguir mais dinheiro com venda de entorpecentes.

"A tomada de um território significa pontos de venda de drogas. Se você toma aquele território, você também ganha esses pontos de vendas daquele bairro tomado e a facção capitaliza mais" Douglas Caus - Comandante-geral da Polícia Militar do ES

"É uma guerra entre duas facções, Família Capixaba e o Primeiro Comando de Vitória. Eles estão disputando não só essa região, mas outras regiões importantes. O Morro do Cabral está rivalizando com o Alagoano e com a Piedade, guerra entre a Família Capixaba e o Primeiro Comando de Vitória. São áreas onde a disputa territorial pelo tráfico de drogas se dá entre duas facções aqui da Grande Vitória", completou.

APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS

Em nota, a Polícia Militar divulgou que, durante a noite desta segunda (2) e madrugada desta terça-feira (1), fez operações de saturação em comunidades nas quais há disputas territoriais pelo tráfico de drogas, como é o caso de Alagoano, Cabral, Piedade, Morro do Macaco, Cruzamento, Forte São João, entre outros.

Polícia apreendeu arma, munições, luvas e uma touca em operação nesta terça Crédito: Divulgação/PMES

"Policiais do 1º BPM (Rádio patrulha e Força Tática), BME (Batalhão de Missões Especiais), BAC (Batalhão de Ações com Cães) e 12ª Cia Independente atuaram na região nesta noite, em um total de cerca de 45 militares", acrescentou a corporação. Armas, drogas e munições foram encontradas e um adolescente de 16 anos foi apreendido. Veja, abaixo, os principais registros:

Maruípe: um adolescente de 16 anos foi abordado e, com ele, foi encontrado uma touca, um par de luvas, um aparelho celular, uma bolsa com 27 munições calibre 9 mm e uma pistola 9 mm com um carregador do mesmo calibre, com capacidade para 18 munições, contendo oito munições 9 mm intactas.

Morro do Macaco: apreensão de drogas, sem detidos. Foi encontrada uma bolsa preta contendo 115 pinos de cocaína, 42 pedras de crack, 41 pinos da mesma substância e cinco buchas de maconha.

Alagoano: durante patrulhamento no bairro Alagoano, um indivíduo tentou fugir ao avistar as guarnições, porém foi abordado e, ao consultar a identidade dele, foi constatado que possuía um mandado de busca e apreensão em aberto. Próximo ao local de onde o suspeito tentou fugir foram encontradas 19 buchas de maconha e um rádio comunicador.

PREFEITO PROMETE INTENSIFICAÇÃO DA AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, prometeu intensificar as ações da Guarda Municipal para tentar diminuir o número de tiroteios e ataques que vêm acontecendo em bairros da Capital.