Homem é preso por tentar matar cunhada e sobrinho em São Mateus

Um homem foi preso suspeito de tentar matar a cunhada e o sobrinho utilizando uma faca, na madrugada desta deste domingo (31), na localidade de Urussuquara, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, após o crime, o indivíduo fugiu e, momentos depois, voltou ao local e ateou fogo na casa onde as vítimas moravam. O nome dele não foi divulgado.
A mulher vítima da tentativa de assassinato informou aos militares que o suspeito é companheiro da irmã dela. Após tentar matar ela e o filho e colocar fogo na casa, o homem foi detido e agredido por populares.
A PM disse que o suspeito foi socorrido para Hospital Estadual Roberto Silvares, no município, e, após atendimento médico, levado à Delegacia Regional de São Mateus.
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por dupla tentativa de homicídio qualificado e incêndio, e encaminhado ao Sistema Prisional.