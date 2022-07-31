Vídeo mostra homem com arma na rua antes de ser morto pela PM na Serra

TV Gazeta. O homem foi identificado como Alberto Rodrigues da Silva, de 41 anos, e o uso da arma envolveu uma briga com um sócio. Um homem foi baleado e morreu após a chegada da Polícia Militar no bairro São Francisco, na Serra , no fim da tarde de sábado (30). Antes disso, ele andou com a arma pela rua, apontando para as pessoas e chegou a simular disparos. O vídeo foi obtido pelo repórter Caíque Verli, da. O homem foi identificado como Alberto Rodrigues da Silva, de 41 anos, e o uso da arma envolveu uma briga com um sócio.

No vídeo, em um intervalo de 30 segundos, ele parece conversar com uma mulher. Depois vai em direção a um grupo de homens, na frente de um estabelecimento comercial. Alberto não disparou contra as pessoas, mas apontou a arma enquanto andava.

Testemunhas contaram à TV Gazeta que o homem estava bêbado e transtornado. O vídeo mostra que ele aperta o gatilho, mas a arma acaba falhando. Alberto era dono de uma borracharia no bairro e, depois de ameaçar os moradores da região, também brigou com o sócio, chegando a quebrar o vidro do carro dele.

Eles começaram a discutir em um bar. Depois foram para a borracharia. Os dois estavam bebendo e ainda fizeram um churrasco. O sócio contou que Alberto pegou a arma e deu coronhadas na cabeça dele. Depois disso, o suspeito, que posteriormente seria atingido por um disparo da PM, atropelou o sócio dentro da borracharia.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 17h para verificar a informação de que havia um homem em um ponto de ônibus, armado, ameaçando quem passava pelo local.

A corporação perseguiu o homem pelas ruas da região. Quando chegou à Avenida Abido Saad, a principal do bairro, a polícia relata que Alberto teria apontado a arma para frentistas de um posto de combustíveis. Depois ele ainda ameaçou atirar contra os policiais.

Em nota, a Polícia Militar informou que atirou considerando o risco causado por Alberto. "Diante o iminente risco, [a polícia] revidou com um disparo e alvejou o suspeito na perna", diz a corporação.

Homem andou armado e fez ameaças antes de ser atingido por disparo da PM na Serra Crédito: Reprodução

Um morador relatou à TV Gazeta que o policial atirou para se defender do homem armado. "A hora que ele virou de lado com a mão esquerda pra atirar no policial, aí o policial deu o primeiro na perna dele. Ele caiu. O policial deu o segundo. Eles [policiais] mesmo socorreram ele", disse o homem.

Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Neste domingo (31), a Polícia Civil informou que o corpo do suspeito foi encaminhado para o Departamento Médico Legal de Vitória para ser necropsiado e liberado aos familiares.

Na mesma ocorrência, um cachorro foi atingido por um tiro e morreu. O cão foi encaminhado a uma clínica veterinária, mas não resistiu.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e detalhes da investigação não serão divulgados.

Com a divulgação do vídeo, a reportagem de A Gazeta voltou a procurar as polícias para ter mais detalhes sobre a ação que deixou o homem baleado. Foi perguntado, por exemplo, se a arma usada para ameaçar era verdadeira e se estava carregada. A reportagem também perguntou às polícias Militar e Civil se o homem relatou o motivo de estar andando armado.

A TV Gazeta esteve no local e confirmou que o cenário do vídeo é o mesmo. As roupas usadas pelo homem que aparece no vídeo são as mesmas detalhadas em boletim de ocorrência.