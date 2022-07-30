Jovem é baleado após furtar bananas em terreno de Cariacica

Um jovem de 20 anos foi baleado na perna e na mão, após invadir um terreno para furtar bananas, no bairro Bandeirantes, em Cariacica, na manhã deste sábado (30).
A vítima contou para a Polícia Militar que saía do local, por volta de 8h, com um cacho de banana, quando foi surpreendida por uma pessoa que disparou pelo menos três vezes. Ferido, o jovem correu e se escondeu na casa de um morador.
Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Segundo moradores, a vítima é conhecida por cometer pequenos furtos na região.
O crime é investigado pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta