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Bairro Bandeirantes

Jovem é baleado após furtar bananas em terreno de Cariacica

Vítima tem 20 anos e saía do local quando foi surpreendida pelo atirador. Após ser atingido na perna e na mão, rapaz se escondeu na casa de um morador da região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2022 às 12:56

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 12:56

Homem é baleado depois de furtar bananas em terreno de Cariacica
Homem é baleado depois de furtar bananas em terreno de Cariacica Crédito: Reprodução
Um jovem de 20 anos foi baleado na perna e na mão, após invadir um terreno para furtar bananas, no bairro Bandeirantes, em Cariacica, na manhã deste sábado (30).
A vítima contou para a Polícia Militar que saía do local, por volta de 8h, com um cacho de banana, quando foi surpreendida por uma pessoa que disparou pelo menos três vezes. Ferido, o jovem correu e se escondeu na casa de um morador.
Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Segundo moradores, a vítima é conhecida por cometer pequenos furtos na região.
O crime é investigado pela Polícia Civil e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.
*Com informações do repórter André Falcão, da TV Gazeta

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