Moto vira opção no ES em meio à inflação; confira dicas de segurança

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas mostram que as vendas de motos no Espírito Santo cresceram 22,7% nos primeiros quatro meses de 2022. Esse aumento foi ainda maior considerando apenas a Região Metropolitana: 23,7%.
E os principais motivos que têm levado motoristas a optarem pelo transporte sobre duas rodas são o aumento nos preços dos carros e, principalmente, do combustível.
Com mais motocicletas nas ruas, é importante que os condutores sigam as normas de trânsito para evitar acidentes. Capitão Anthony, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar alerta: “O motociclista deve lembrar que, nessa relação veículo automotor X motocicleta, ele é o mais frágil”,