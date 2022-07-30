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Mobilidade mais barata

Moto vira opção no ES em meio à inflação; confira dicas de segurança

Diante do aumento no preços dos automóveis e dos combustíveis, vendas de motos no Espírito Santo cresceram 22,7% nos primeiros quatro meses de 2022
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

30 jul 2022 às 08:38

Publicado em 30 de Julho de 2022 às 08:38

Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas mostram que as vendas de motos no Espírito Santo cresceram 22,7% nos primeiros quatro meses de 2022. Esse aumento foi ainda maior considerando apenas a Região Metropolitana: 23,7%.
E os principais motivos que têm levado motoristas a optarem pelo transporte sobre duas rodas são o aumento nos preços dos carros e, principalmente, do combustível.
Com mais motocicletas nas ruas, é importante que os condutores sigam as normas de trânsito para evitar acidentes. Capitão Anthony, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar alerta: “O motociclista deve lembrar que, nessa relação veículo automotor X motocicleta, ele é o mais frágil”,

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