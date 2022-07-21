Preço do diesel está 16,9% mais caro que o da gasolina no ES

custa em torno de R$ 7,44 no Estado, sendo 16,9% mais caro do que o litro da O valor de um litro do óleo, atualmente,no Estado, sendo 16,9% mais caro do que o litro da gasolina , que custa, em média, R$ 6,28.

Diesel está 16,9% mais caro que a gasolina no ES Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Embora a base de cálculo do ICMS tenha mudado, a alíquota do diesel já estava abaixo do teto de 17% estabelecido pela nova legislação. A alíquota cobrada por esse combustível no Estado é 12%.

Mesmo com o governo federal reduzindo a zero a alíquota do PIS/COFINS (tributos federais) incidente sobre o óleo diesel, até 31 de dezembro, não houve grande impacto nos preços.

Douglas Niero, membro do comitê de Finanças e Investimentos do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES), explica que isso ocorre porque as medidas vieram em meio à disparada das cotações do barril de petróleo no mercado internacional, pressionadas por causa do conflito entre Russia e Ucrânia.

“Recentemente, a Petrobras também anunciou o reajuste do preço da gasolina em suas refinarias, reduzindo o litro da gasolina em 4,9%, ou R$ 0,20 por litro. Entretanto, a petrolífera não alterou os valores do diesel.”

Niero explica que a justificativa para essa diferença na variação dos preços vem da política de paridade de preços internacionais de combustíveis adotada pela estatal. Desde 2017, o preço do dólar e do barril de petróleo no mercado global é utilizado para calcular o preço de venda dos combustíveis nas refinarias. No mercado internacional, o diesel e a gasolina têm cotações diferentes.

Enquanto a gasolina tem conseguido acompanhar mais de perto a flutuação de preço do petróleo, que sofreu uma queda recente, a a cotação do diesel segue muito alta.

“Olhando ainda para o mercado internacional, um dos fatores que vêm gerando pressão sobre a cotação do diesel é a união europeia utilizar o combustível em substituição ao gás russo”, ressalta Niero.

R$ 7,34 É o gasto médio com um litro de diesel no ES

Com a alta concentração logística brasileira no transporte rodoviário, o valor do frete é impactado, o que acarreta em aumento de custo operacional para as empresas e, consequentemente, no encarecimento dos produtos que chegam ao consumidor final. A cotação elevada do diesel vem afetando o preço dos alimentos há vários meses, embora não seja o único fator contribuindo para a inflação dos produtos.

Ricardo Barbosa, comentarista do quadro Pit Stop, da CBN Vitória, observa que já nem compensa, por exemplo, comprar carros que sejam abastecidos com diesel.