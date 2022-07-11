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A partir de 2023

Senado promulga resolução que zera IPVA para motos até 170 cilindradas

Com a medida, os proprietários estão desobrigados de pagar o IPVA, a partir de 2023
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 jul 2022 às 12:39

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 12:39

Resolução promulgada pelo Senado zera o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para veículos de duas rodas (motos) de até 170 cilindradas. Com a medida, os proprietários estão desobrigados de pagar o IPVA, a partir de 2023.
A resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (11) está assinada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. “Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro subsequente”, diz o documento.
Honda Biz 125 e Biz 110i
Com a medida, os proprietários de motos de até 170 cilindradas estão desobrigados de pagar o IPVA a partir de 2023 Crédito: Honda/Divulgação
De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o Brasil tem a sexta frota de motocicletas do mundo, com mais de 30 milhões de unidades, conforme dados de fevereiro deste ano.
Os modelos até 170 cilindradas são as mais usadas por pessoas que utilizam esse tipo de motos em suas atividades profissionais. Elas representam 80% das vendas do setor, segundo a Abraciclo.

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