Ciclista que morreu atropelado foi a Linhares procurar emprego

O ciclista de 25 anos que morreu atropelado por um caminhão na tarde da última quarta-feira (27), em Linhares, no Norte do Estado, havia saído de Colatina para procurar emprego no município. Marcelo Correia estava de bicicleta quando foi atingido pelo veículo em um cruzamento no Centro. Segundo a irmã dele, a dona de casa Mirian Correa de Sousa, de 34 anos, o jovem era eletricista e foi à cidade entregar currículos.
Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento do acidente. As imagens mostram o ciclista sendo atingido pelo caminhão e caindo embaixo do veículo. Um morador chega a alertar ao motorista, que para o veículo, mas Marcelo não resistiu ao impacto e morreu no local. A vítima ficou presa embaixo do caminhão e foi necessário um guincho para suspender o veículo.
Marcelo morava sozinho no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Foram vizinhos dele que viram a reportagem da TV Gazeta Norte sobre o acidente e comunicaram a família. Segundo os vizinhos, o jovem precisava pegar um documento em Linhares e aproveitou a oportunidade para procurar emprego na cidade. Ele tinha amigos na cidade e conseguiu a bicicleta emprestada.
“Não sabia que ele estava lá (em Linhares), foram vizinhos dele que me contaram que ele tinha saído de casa dizendo que ia até lá distribuir currículos. [...] Ele era um menino muito ‘crianção’. Ele ia para a igreja, não gostava de ir em festa”, conta a irmã.
A Polícia Civil informou que o motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.
O procedimento foi encaminhado à Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outros (Dipo) de Linhares.