Ciclista que morreu atropelado foi a Linhares procurar emprego

Ciclista que morreu atropelado foi para Linhares procurar emprego Crédito: Célio Ferreira | Montagem A Gazeta

O ciclista de 25 anos que morreu atropelado por um caminhão na tarde da última quarta-feira (27) , em Linhares, no Norte do Estado, havia saído de Colatina para procurar emprego no município. Marcelo Correia estava de bicicleta quando foi atingido pelo veículo em um cruzamento no Centro. Segundo a irmã dele, a dona de casa Mirian Correa de Sousa, de 34 anos, o jovem era eletricista e foi à cidade entregar currículos.

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento do acidente. As imagens mostram o ciclista sendo atingido pelo caminhão e caindo embaixo do veículo. Um morador chega a alertar ao motorista, que para o veículo, mas Marcelo não resistiu ao impacto e morreu no local. A vítima ficou presa embaixo do caminhão e foi necessário um guincho para suspender o veículo.

Marcelo morava sozinho no bairro Ayrton Senna, em Colatina. Foram vizinhos dele que viram a reportagem da TV Gazeta Norte sobre o acidente e comunicaram a família. Segundo os vizinhos, o jovem precisava pegar um documento em Linhares e aproveitou a oportunidade para procurar emprego na cidade. Ele tinha amigos na cidade e conseguiu a bicicleta emprestada.

“Não sabia que ele estava lá (em Linhares), foram vizinhos dele que me contaram que ele tinha saído de casa dizendo que ia até lá distribuir currículos. [...] Ele era um menino muito ‘crianção’. Ele ia para a igreja, não gostava de ir em festa”, conta a irmã.

Polícia Civil informou que o motorista do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares, onde foi ouvido e liberado, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificasse prisão em flagrante.