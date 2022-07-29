Bobinas de papel caem de caminhão na Rodovia do Contorno em Cariacica

Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta , é possível ver a distância que as bobinas ficaram do caminhão. As testemunhas ficaram surpresas pela queda não ter causado nenhum outro acidente. "Não pegou nenhum carro, caminhão, nada", disse o homem que gravou as imagens.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, "houve uma ocorrência envolvendo a queda de carga de um caminhão, no km 289, sentido sul, em Cariacica. A ocorrência foi registrada às 12h. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho). Não houve vítima e nem interdição na via".