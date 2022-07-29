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Bobinas de papel caem de caminhão na Rodovia do Contorno em Cariacica

Carga caiu do veículo na altura do quilômetro 289, no sentido Serra - Cariacica, nesta sexta-feira (29); ninguém ficou ferido e não houve interdição, segundo a Eco101
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

29 jul 2022 às 16:09

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 16:09

Uma cena chamou a atenção de quem passava pela Rodovia do Contorno, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (29). Bobinas de papel ficaram espalhadas pela pista, após caírem de um caminhão. Apesar do tamanho da carga, ninguém ficou ferido. 
Em vídeos enviados por leitores de A Gazeta, é possível ver a distância que as bobinas ficaram do caminhão. As testemunhas ficaram surpresas pela queda não ter causado nenhum outro acidente. "Não pegou nenhum carro, caminhão, nada", disse o homem que gravou as imagens.
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária que administra a via, "houve uma ocorrência envolvendo a queda de carga de um caminhão, no km 289, sentido sul, em Cariacica. A ocorrência foi registrada às 12h. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho). Não houve vítima e nem interdição na via".
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, como não houve registro de vítimas, o atendimento foi realizado pela concessionária Eco 101.

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