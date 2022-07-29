Foragido leva roupa para o tio detido e também acaba preso em Vila Velha

O sobrinho foi foi preso por homicídio e roubo Crédito: Reprodução

Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido, nesta quinta-feira (28), no bairro Jaburuna, em Vila Velha , na Grande Vitória. Eles são sobrinho e tio, respectivamente.

O tio, que é o adolescente, foi abordado por agentes da Guarda Municipal que suspeitaram da circulação dele por uma região de Jaburuna que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Foi então que os guardas descobriram que existia um mandado de apreensão contra esse adolescente, por crime análogo ao tráfico de drogas, e o apreenderam.

Um jovem de 18 anos, sobrinho do adolescente, apareceu no local levando uma peça de roupa para o tio. Os policiais levantaram a ficha do rapaz e descobriram que havia um mandado de prisão contra ele por homicídio e roubo.

"Por coincidência, esse sobrinho apareceu pra levar uma camisa para ele [o tio]. Foi nesse momento que a gente fez a abordagem no sobrinho, ele, novamente, deu um nome errado e a gente disse a ele que a gente já tinha ciência do mandado de prisão dele por homicídio e por roubo. É inusitado, né?! O tio entregando o sobrinho", disse o subinspetor Schultz da Guarda Municipal de Vila Velha.

O sobrinho estava de bicicleta na hora da prisão e foi conduzido junto com o veiculo para a Delegacia Regional de Vila Velha, para onde o tio dele também foi levado. Um dos agentes da guarda chegou a subir na bicicleta do suspeito e pedalou até chegar à delegacia.