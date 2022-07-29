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Em Vila Velha

Foragido leva roupa para o tio detido e também acaba preso em Vila Velha

O tio, que é um adolescente de 17 anos, tinha mandado de apreensão por crime análogo ao tráfico de drogas. O sobrinho, de 18 anos, foi preso por homicídio e roubo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2022 às 13:14

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 13:14

O sobrinho foi preso por homicídio e roubo
O sobrinho foi foi preso por homicídio e roubo Crédito: Reprodução
Um jovem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 foi apreendido, nesta quinta-feira (28), no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na Grande Vitória. Eles são sobrinho e tio, respectivamente.
O tio, que é o adolescente, foi abordado por agentes da Guarda Municipal que suspeitaram da circulação dele por uma região de Jaburuna que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas.
Foi então que os guardas descobriram que existia um mandado de apreensão contra esse adolescente, por crime análogo ao tráfico de drogas, e o apreenderam.
Um jovem de 18 anos, sobrinho do adolescente, apareceu no local levando uma peça de roupa para o tio. Os policiais levantaram a ficha do rapaz e descobriram que havia um mandado de prisão contra ele por homicídio e roubo.
"Por coincidência, esse sobrinho apareceu pra levar uma camisa para ele [o tio]. Foi nesse momento que a gente fez a abordagem no sobrinho, ele, novamente, deu um nome errado e a gente disse a ele que a gente já tinha ciência do mandado de prisão dele por homicídio e por roubo. É inusitado, né?! O tio entregando o sobrinho", disse o subinspetor Schultz da Guarda Municipal de Vila Velha.
O sobrinho estava de bicicleta na hora da prisão e foi conduzido junto com o veiculo para a Delegacia Regional de Vila Velha, para onde o tio dele também foi levado. Um dos agentes da guarda chegou a subir na bicicleta do suspeito e pedalou até chegar à delegacia.
"A bicicleta estava com ele. Aí, como a gente estava distante do DPJ, a gente teve que levar a bicicleta para o DPJ", falou o subinspetor Schultz.

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