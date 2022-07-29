Dono de funerária é encontrado morto e com sinais de crueldade em Marechal

Um homem identificado como Carlos Alberto Dias, de 55 anos, dono de uma funerária em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e pastor, foi encontrado sem vida e com sinais de violência, na manhã desta sexta-feira (29).
O registro da ocorrência descreve que o corpo foi deixado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade. Havia três fitas plásticas apertando o pescoço da vítima e uma quarta amarrando os pés.
No local ainda foi encontrado o veículo da funerária de Carlos Alberto Dias. A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que constatou que o corpo foi transportado dentro de um caixão que estava no veículo da funerária e deixado no local, para ficar à vista de quem passava pela rua.
CORPO RETIRADO POR FUNERÁRIA
A Polícia Civil informou também que, após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
"Em algumas regiões do Estado, como a região Serrana, eventualmente, é a funerária que apoia o transporte de cadáver. No próximo mês, há previsão de todo o recolhimento e transporte cadáver ser efetivado na Região Serrana, com a vinda de uma equipe de auxiliares de perícia para compor o plantão de recolhimento de cadáver em Venda Nova do Imigrante", destacou a corporação.