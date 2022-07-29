Dono de funerária é encontrado morto e com sinais de crueldade em Marechal

Carlos Alberto Dias, de 55 anos, morto em Marechal Floriano Crédito: Reprodução redes sociais

Um homem identificado como Carlos Alberto Dias, de 55 anos, dono de uma funerária em Marechal Floriano , na Região Serrana do Espírito Santo, e pastor, foi encontrado sem vida e com sinais de violência, na manhã desta sexta-feira (29).

O registro da ocorrência descreve que o corpo foi deixado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade. Havia três fitas plásticas apertando o pescoço da vítima e uma quarta amarrando os pés.

No local ainda foi encontrado o veículo da funerária de Carlos Alberto Dias. A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que constatou que o corpo foi transportado dentro de um caixão que estava no veículo da funerária e deixado no local, para ficar à vista de quem passava pela rua.

Caixão onde corpo do pastor e empresário Carlos Alberto Dias, de 55 anos, foi transportado e abandonado em Marechal Floriano Crédito: Ari Melo

CORPO RETIRADO POR FUNERÁRIA

A Polícia Civil informou também que, após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi recolhido por uma funerária e encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.