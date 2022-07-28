Uma mulher de 34 anos foi presa no Aeroporto de Vitória enquanto tentava embarcar com 13 quilos de cocaína, nesta quinta-feira (28). De acordo com a Polícia Federal, ela pretendia levar a droga para Moçambique, no Sul da África.
Em imagens divulgadas pela Polícia Federal, é possível ver que a droga estava dentro de pacotes transparentes, escondidos em embalagens de café, acomodados em uma mala. Após detida, a mulher foi conduzida em uma viatura da Guarda Municipal de Vitória, que integra a Força-Tarefa de Segurança Pública da PF, até a sede do órgão federal. O nome da presa não foi divulgado.
Droga escondida em embalagens de café
"A Polícia Federal, em uma fiscalização de rotina no Aeroporto de Vitória, prendeu uma mulher de 34 anos de idade que tentava levar 13 quilos de cocaína para Moçambique. A droga foi apreendida e a mulher foi trazida para a Superintendência da Polícia Federal do Espírito Santo, onde foi autuada pelo crime de tráfico internacional de drogas, que pode render a ela até 15 anos de cadeia", finalizou o delegado Eugênio Ricas, superintendente da PF no Estado.
Mulher é presa no Aeroporto de Vitória por tráfico internacional de droga