Mulher é presa no Aeroporto de Vitória por tráfico internacional de droga

Em imagens divulgadas pela Polícia Federal, é possível ver que a droga estava dentro de pacotes transparentes, escondidos em embalagens de café, acomodados em uma mala. Após detida, a mulher foi conduzida em uma viatura da Guarda Municipal de Vitória, que integra a Força-Tarefa de Segurança Pública da PF, até a sede do órgão federal. O nome da presa não foi divulgado.