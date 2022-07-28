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Em Santa Rosa

Apontado como responsável por atacar traficantes rivais é preso em Cariacica

Carlos Eduardo  Pires Lima, conhecido como Chicão, de 27 anos, é apontado como gerente do tráfico de drogas de Santa Rosa e foi preso nesta quarta (27)
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jul 2022 às 11:22

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 11:22

Carlos Eduardo Pires Lima, de 27 anos, foi preso em Cariacica
Carlos Eduardo Pires Lima, de 27 anos, foi preso em Cariacica Crédito: Rodrigo Gomes
Polícia Militar prendeu Carlos Eduardo Pires Lima, conhecido como Chicão, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar no bairro Santa Rosa, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (28). Ele é apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro onde foi preso, além de ser responsável por organizar ataques na região do Morro do Quiabo.
Polícia Civil informou que, contra Carlos Eduardo, havia dois mandados de prisão em aberto, ambos por homicídio. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Segundo o soldado Da Silva, da Polícia Militar, Carlos Eduardo foi identificado depois de uma ocorrência atendida pela polícia. Conforme o soldado, o suspeito tem envolvimento nas constantes disputas do tráfico de drogas da região.
"Após a ocorrência na noite de hoje (quarta-feira, dia 27), em que uma menina foi vitimada na localidade, intensificamos o patrulhamento. O avistamos de longe e conseguimos efetuar a prisão dele. Ele é um dos gerentes do tráfico de Santa Rosa, é um indivíduo de extrema periculosidade. Ele sempre está presente nos ataques, nessa guerra entre o pessoal de Santa Rosa e o pessoal do Quiabo", disse.
Em nota, a Polícia Militar explicou que, durante patrulhamento, uma equipe viu um homem correndo. Ao tentar abordá-lo, os policias o identificaram como sendo o gerente do tráfico de drogas da região, que tinha mandado de prisão em aberto.
Tentando fugir, Carlos Eduardo conseguiu entrar em uma casa. Os militares entraram na residência e foram recepcionados por uma mulher que, segundo a polícia, se identificou como esposa do suspeito e permitiu a entrada dos policiais.

SEM ARMA PORQUE NÃO ERA "DIA DE PLANTÃO"

A reportagem da TV Gazeta apurou que Chicão disse aos policiais que não estava armado porque não era o dia do plantão dele no tráfico.
De acordo com a polícia, Carlos Eduardo não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.

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