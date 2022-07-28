Apontado como responsável por atacar traficantes rivais é preso em Cariacica

A Polícia Militar prendeu Carlos Eduardo Pires Lima, conhecido como Chicão, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar no bairro Santa Rosa, em Cariacica, na manhã desta quinta-feira (28). Ele é apontado como gerente do tráfico de drogas do bairro onde foi preso, além de ser responsável por organizar ataques na região do Morro do Quiabo.
A Polícia Civil informou que, contra Carlos Eduardo, havia dois mandados de prisão em aberto, ambos por homicídio. Ele foi conduzido ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Segundo o soldado Da Silva, da Polícia Militar, Carlos Eduardo foi identificado depois de uma ocorrência atendida pela polícia. Conforme o soldado, o suspeito tem envolvimento nas constantes disputas do tráfico de drogas da região.
"Após a ocorrência na noite de hoje (quarta-feira, dia 27), em que uma menina foi vitimada na localidade, intensificamos o patrulhamento. O avistamos de longe e conseguimos efetuar a prisão dele. Ele é um dos gerentes do tráfico de Santa Rosa, é um indivíduo de extrema periculosidade. Ele sempre está presente nos ataques, nessa guerra entre o pessoal de Santa Rosa e o pessoal do Quiabo", disse.
Em nota, a Polícia Militar explicou que, durante patrulhamento, uma equipe viu um homem correndo. Ao tentar abordá-lo, os policias o identificaram como sendo o gerente do tráfico de drogas da região, que tinha mandado de prisão em aberto.
Tentando fugir, Carlos Eduardo conseguiu entrar em uma casa. Os militares entraram na residência e foram recepcionados por uma mulher que, segundo a polícia, se identificou como esposa do suspeito e permitiu a entrada dos policiais.
SEM ARMA PORQUE NÃO ERA "DIA DE PLANTÃO"
A reportagem da TV Gazeta apurou que Chicão disse aos policiais que não estava armado porque não era o dia do plantão dele no tráfico.
De acordo com a polícia, Carlos Eduardo não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.