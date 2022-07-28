Mulher morre e outra fica ferida após ataque a carro de aplicativo em Cariacica

Lorrayne Lima Barreto, de 25 anos, morreu depois de o carro em que ela estava ser alvejado Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal

Uma mulher de 25 anos, identificada como Lorrayne Lima Barreto, morreu durante um ataque a tiros a um carro de aplicativo no bairro Flexal I, em Cariacica , na noite desta quarta-feira (27). Outra mulher, de 20 anos, que estava com Lorrayne, ficou ferida. O motorista do veículo não foi atingido. Até o momento, ninguém foi detido.

TV Gazeta, apurou que um homem teria solicitado a viagem para elas. Assim que elas chegaram ao local indicado, em Flexal, Cariacica, o carro foi atingido por vários disparos. O registro da ocorrência feito pela Polícia Militar descreve que as mulheres embarcaram no bairro Jacaraípe, na Serra . A repórter Gabriela Martins, da, apurou que um homem teria solicitado a viagem para elas. Assim que elas chegaram ao local indicado, em Flexal, Cariacica, o carro foi atingido por vários disparos.

Em nota, a PM explicou que Lorrayne e a outra passageira foram baleadas durante o trajeto do carro de transporte por aplicativo. Conforme a corporação, o motorista confirmou que elas tinham entrado no carro em Jacaraípe com destino a Flexal e foram baleadas próxima ao ponto final da corrida.

Lorrayne teve a morte confirmada no local e a outra mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, em Vitória.

FAMILIARES BUSCAM EXPLICAÇÃO

Os familiares de Lorrayne contaram que estão muito abalados e que não sabem o que a mulher estava fazendo em Jacaraípe e porque estava indo para Cariacica. Eles disseram que não entendem o que pode ter motivado a morte dela. Lorrayne tinha quatro filhos.

Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, ninguém foi preso.