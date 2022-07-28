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Violência

Mulher morre e outra fica ferida após ataque a carro de aplicativo em Cariacica

A vítima, Lorrayne Lima Barreto, 25 anos, e uma outra passageira, que ficou ferida, embarcaram em Jacaraípe, na Serra, e foram baleadas quando o carro chegou ao destino, no bairro Flexal I
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

28 jul 2022 às 09:51

Publicado em 28 de Julho de 2022 às 09:51

Lorrayne Lima Barreto, de 25 anos, morreu depois de o carro em que ela estava ser alvejado
Lorrayne Lima Barreto, de 25 anos, morreu depois de o carro em que ela estava ser alvejado Crédito: Reprodução/Arquivo Pessoal
Uma mulher de 25 anos, identificada como Lorrayne Lima Barreto, morreu durante um ataque a tiros a um carro de aplicativo no bairro Flexal I, em Cariacica, na noite desta quarta-feira  (27).  Outra mulher, de 20 anos, que estava com Lorrayne, ficou ferida. O motorista do veículo não foi atingido. Até o momento, ninguém foi detido.
O registro da ocorrência feito pela Polícia Militar descreve que as mulheres embarcaram no bairro Jacaraípe, na Serra. A repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, apurou que um homem teria solicitado a viagem para elas. Assim que elas chegaram ao local indicado, em Flexal, Cariacica, o carro foi atingido por vários disparos.
Em nota, a PM explicou que Lorrayne e a outra passageira foram baleadas durante o trajeto do carro de transporte por aplicativo. Conforme a corporação, o motorista confirmou que elas tinham entrado no carro em Jacaraípe com destino a Flexal e foram baleadas próxima ao ponto final da corrida.
Lorrayne teve a morte confirmada no local e a outra mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o São Lucas, em Vitória.

FAMILIARES BUSCAM EXPLICAÇÃO

Os familiares de Lorrayne contaram que estão muito abalados e que não sabem o que a mulher estava fazendo em Jacaraípe e porque estava indo para Cariacica. Eles disseram que não entendem o que pode ter motivado a morte dela. Lorrayne tinha quatro filhos.
Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até o momento, ninguém foi preso.
O corpo da vítima foi levado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para passar por exames. O carro foi recolhido para ser periciado.

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