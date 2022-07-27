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Em Barramares

Gerente do tráfico de Terra Vermelha é preso em Vila Velha

Durante o cumprimento do mandado de prisão, foram apreendidos um quilo de cocaína, quatro tabletes de maconha, material para preparo de drogas, munição e uma réplica de fuzil
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

27 jul 2022 às 18:55

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 18:55

gerente do tráfico de Terra Vermelha é preso
Drogas, munição e uma réplica de fuzil foram apreendidos durante ação Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 29 anos, apontado pela Polícia Civil como um dos gerentes do tráfico de drogas da Grande Terra Vermelha, foi preso no bairro Barramares, em Vila Velha, nesta terça-feira (26). Segundo a corporação, a ação ocorreu em cumprimento de mandado de prisão preventiva. O nome do indivíduo não foi divulgado. 
Além de executar a prisão, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, com apoio da Guarda Municipal, apreendeu um quilo de cocaína, quatro tabletes de maconha, material para preparo de drogas, munição, além de uma réplica de fuzil.
“O indivíduo estava escondido dentro de uma casa no bairro. Após levantamento de informações, conseguimos identificar a residência e realizar a abordagem. No local, foram encontrados diversos tipos de drogas”, relata o delegado adjunto da DHPP de Vila Velha, Christian Waichert.
O suspeito foi autuado em flagrante e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça. 

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