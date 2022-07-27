Após morte em ação da PM, bairro da Serra tem clima de tensão e toque de recolher

Moradores de Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, na Serra, estão convivendo com um clima de medo e tensão nesta quarta-feira (27). Criminosos instauraram um toque de recolher no balneário, além de ameaçar comerciantes para que eles mantenham as lojas fechadas. A situação é em retaliação pela morte de um homem em uma ação da Polícia Militar

Vídeos enviados à reportagem de A Gazeta mostram o clima de tensão na região, com muitos policiais nas ruas.

A morte aconteceu na manhã desta quarta-feira, quando militares faziam patrulhamento pelo bairro e viram o homem em atitude suspeita. No momento em que foram abordá-lo, o homem teria levado a mão à cintura e um dos policiais atirou, atingindo o peito do suspeito.

Em uma primeira nota enviada para a reportagem, a PM informou que militares estavam em patrulhamento pela Avenida Dolvacir Bispo quando viram o homem em atitude suspeita. Quando os agentes foram abordá-lo, ele teria levado a mão à cintura. Por conta disso, um dos policiais atirou contra o homem e o disparo atingiu o peito dele. Os policiais socorreram o suspeito ao hospital, mas ele morreu logo depois de dar entrada na unidade.

Posteriormente, em nova nota divulgada, a PM informou que, após confronto armado com a Polícia Militar, o homem foi atingido por disparo de arma de fogo no peito, repetindo a informação de que com ele foi encontrada uma pistola calibre 380 com numeração raspada e 19 munições. E, ainda, que ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A polícia diz que uma arma calibre 380 e 19 munições foram encontradas com o homem baleado Crédito: Divulgação/PMES

TENSÃO NO BAIRRO

Após a morte, o clima de tensão dominou o bairro. Moradores relataram que criminosos instauraram um toque de recolher no bairro e foram orientados a não saírem de casa. Além disso, comerciantes alegam terem sido ameaçados, com os bandidos afirmando que vão colocar fogo nas lojas, caso abram.

Na tarde desta quarta-feira, durante entrevista coletiva, a PM esclareceu o que aconteceu após o toque de recolher . Além da ordem de fechamento do comércio, houve queima de pneus em meio às ruas. O grupo do protesto foi disperso por equipes da polícia, mas criminosos seguiram em direção ao Destacamento da corporação do bairro, na intenção de depredá-lo.

Houve novo confronto e bandidos tentaram roubar dois carros: um deles pertencia a um policial de folga, que levou um tiro de raspão na mão e atirou contra um dos suspeitos, que foi atingido na mão. O segundo veículo, que pertencia a um morador e de fato foi levado por criminosos, foi jogado no rio horas depois. Em meio à confusão, um homem foi baleado no meio da praça do bairro. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia ainda está investigando em qual momento ele foi baleado e de quem partiu o disparo. Outras quatro pessoas foram presas.