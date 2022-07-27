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Plano engenhoso

Entenda como grupo furtou computadores da Ufes e passou despercebido

Polícia Federal prendeu um dos suspeitos nesta terça-feira (26) e afirma que o crime foi planejado no sistema penitenciário por detentos do regime semiaberto
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

27 jul 2022 às 12:26

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 12:26

Plano para furtar computadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi executado no sistema penitenciário  Crédito: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) / Montagem A Gazeta
A Polícia Federal divulgou nesta quarta-feira (27) como ocorreu o furto de 84 computadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O crime ocorreu no dia 2 de agosto de 2021 e um beneficiário do sistema semiaberto, que trabalhava na limpeza do campus, foi preso nesta terça-feira (26).
As investigações apontam que o plano para furtar os equipamentos da Ufes foi executado na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, na primeira metade de 2021.
Segundo a Polícia Federal, o jovem de 21 anos preso nesta terça-feira (26) e outro detento que cumpria pena na Penitenciária Agrícola no regime semiaberto são os mentores do crime.
Esse detento que cumpria pena em regime semiaberto relatou na penitenciária que havia trabalhado na Ufes e furtado alguns computadores num local onde haveriam muitos outros equipamentos, o Centro Tecnológico (CT-I).
A Ufes é parceira da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) nos programas de ressocialização que oferecem trabalhos aos condenados.
Suspeito de participar do furto de computadores na Ufes foi preso pela Polícia Federal
Suspeito de participar do furto de computadores na Ufes foi preso pela Polícia Federal Crédito: Polícia Federal

ACESSO AO CAMPUS 

O suspeito preso nesta terça-feira (26) também conseguiu o benefício do semiaberto e uma vaga para atuar na Ufes nas áreas de limpeza e jardinagem.
Com acesso às dependências do campus, os envolvidos no crime localizaram o local indicado onde estavam os computadores e equipamentos. O suspeito, então, contactou a esposa do outro detento que lhe informou sobre os materiais.
A mulher, motorista de aplicativo, se juntou ao jovem para executar o furto. O suspeito preso arrombou uma das portas, furtou os equipamentos e os guardou em coletores de lixo.
À tarde, outros três detentos do regime semiaberto, que também trabalhavam na Ufes, levaram os coletores para uma via de acesso próximo ao auditório, onde a mulher recolheu os equipamentos. Um dos detentos é cunhado do homem preso na tarde desta terça.
De posse do material furtado, o suspeito preso ontem e a esposa do detento que deu a informação sobre o local onde os equipamentos estavam armazenados, passaram a vendê-los por preços abaixo dos praticados no mercado como forma de se livrar rapidamente do produto do crime.

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