Entenda como grupo furtou computadores da Ufes e passou despercebido

Plano para furtar computadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi executado no sistema penitenciário Crédito: Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) / Montagem A Gazeta

As investigações apontam que o plano para furtar os equipamentos da Ufes foi executado na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo, na primeira metade de 2021.

Segundo a Polícia Federal, o jovem de 21 anos preso nesta terça-feira (26) e outro detento que cumpria pena na Penitenciária Agrícola no regime semiaberto são os mentores do crime.

Esse detento que cumpria pena em regime semiaberto relatou na penitenciária que havia trabalhado na Ufes e furtado alguns computadores num local onde haveriam muitos outros equipamentos, o Centro Tecnológico (CT-I).

Suspeito de participar do furto de computadores na Ufes foi preso pela Polícia Federal Crédito: Polícia Federal

ACESSO AO CAMPUS

O suspeito preso nesta terça-feira (26) também conseguiu o benefício do semiaberto e uma vaga para atuar na Ufes nas áreas de limpeza e jardinagem.

Com acesso às dependências do campus, os envolvidos no crime localizaram o local indicado onde estavam os computadores e equipamentos. O suspeito, então, contactou a esposa do outro detento que lhe informou sobre os materiais.

A mulher, motorista de aplicativo, se juntou ao jovem para executar o furto. O suspeito preso arrombou uma das portas, furtou os equipamentos e os guardou em coletores de lixo.

À tarde, outros três detentos do regime semiaberto, que também trabalhavam na Ufes, levaram os coletores para uma via de acesso próximo ao auditório, onde a mulher recolheu os equipamentos. Um dos detentos é cunhado do homem preso na tarde desta terça.