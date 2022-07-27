Homem é preso suspeito de estuprar netas gêmeas da companheira na Serra

Homem foi preso e levado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde acabou autuado em flagrante por estupro de vulnerável duas vezes Crédito: Vitor Jubini

Um homem, de 42 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de duas meninas de 3 anos, netas gêmeas da companheira dele. A prisão aconteceu na noite desta terça-feira (26), em Carapina Grande, na Serra . Segundo o registro feito pela Polícia Militar , as crianças apresentavam sinais nas partes íntimas que indicavam a violência sexual.

A mãe das crianças, que acionou a Polícia Militar, narrou aos PMs que passou a morar com a mãe (avós das meninas) e o suspeito na mesma casa em dezembro de 2021. Poucos meses depois, começaram os relatos das filhas de que o homem estaria "passando a mão nas partes íntimas delas".

Em abril deste ano, segundo a mãe das meninas, os relatos se intensificaram. Inclusive, as crianças contaram detalhadamente para a mãe sobre os abusos sexuais.

Ainda neste mês, segundo a mãe das vítimas narrou aos policiais, as crianças foram levadas à Unidade de Pronto Atendimento de Carapina depois de apresentarem caroços nos glúteos. Lá, a mãe contou aos médicos os relatos das meninas e elas foram encaminhadas à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) e ao Serviço Social da Prefeitura da Serra.

MENINAS CHORARAM AO TEREM AS FRALDAS TROCADAS

Nesta terça-feira (26), a mulher contou à polícia que, assim que voltou da igreja, foi trocar a fralda das meninas e elas começaram a chorar muito, não a deixando tocar nas partes íntimas delas. Neste momento, o suspeito saiu do quarto onde estavam, com a cabeça baixa e tapando o rosto, levantando a suspeita da mãe de que ele tinha abusado sexualmente delas.

A mulher, então, acionou a polícia e uma equipe encaminhou as meninas à UPA de Carapina, onde a médica confirmou o abuso sexual e orientou que as meninas fossem levadas ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer exames de corpo delito.

SUSPEITO FOI AUTUADO E PRESO

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 42 anos, conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável duas vezes e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). O procedimento será encaminhado para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

"EU SEMPRE DESCONFIAVA, MAS NÃO TINHA CERTEZA"

Em entrevista à repórter Gabriela Martins, da TV Gazeta, a mãe das meninas afirmou que já suspeitava que as filhas estivessem sofrendo abusos sexuais. Segundo a mulher, as crianças choravam quando tinham que ficar sozinhas com o suspeito. Após aparecem caroços nas meninas, ela procurou atendimento médico e foi orientada a ir até a polícia.

"Falavam que não queriam ficar na minha mãe, que não queria ficar lá, quando ia para lá choravam e não queriam por causa dele, falavam o nome dele. Doía muito, ela (uma das meninas) falava. Aí um médico falou que o comportamento estava estranho, (perguntou) quem residia na casa, aí eu falei. Foi o momento que ele falou para eu procurar os meus direitos, procurar o direito delas", disse.

"É assustador porque eu sempre desconfiava, mas não tinha certeza. Mas quando eu cheguei eu vi uma reação muito estranha. Meu padrasto saiu correndo quando viu minha presença" X. - Mãe das vítimas

A mulher contou que acionou a polícia e, segundo ela, quando uma equipe chegou, o suspeito não teve reação. Ele foi levado para o Plantão Especializado da Mulher (PEM).

"Eu pedi socorro no 190, para eles comparecerem o mais rápido possível que eu precisava de socorro naquele momento para poder abordar ele porque ele estava consciente da minha desconfiança. Logo que ele viu o carro da polícia ele já 'mudou de cor', ficou transformado, sem reação nenhuma, não podia se defender e falar que não fez nada", acrescentou.

O QUE DIZ A DEFESA

A nota divulgada pelo advogado de defesa do suspeito afirma que o depoimento da mãe das crianças é tendencioso e tem o objetivo de prejudicar o homem por conta de uma inimizade entre ele e a mulher. Confira a nota na íntegra: