Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos em Linhares

Um homem de 55 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (18), suspeito de invadir a casa de parentes e estuprar a própria sobrinha, de 11 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram mais de uma vez, e ele aproveitava quando os pais da menina saíam para trabalhar, deixando a criança em casa, dormindo. O tio da vítima ainda a obrigava a tomar pílula do dia seguinte (contraceptivo hormonal de emergência), para não engravidar.
Além da violência sexual, o tio ameaçava a menina e dizia que faria algo à família, caso ela contasse o que acontecia para alguém. Exames periciais constataram os abusos e os estupros. Após as investigações apontarem a prática de estupro de vulnerável, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do homem.
Segundo a corporação, o suspeito não esboçou reação no momento da prisão, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, depois, levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.
A operação contou com policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).