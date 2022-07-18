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Estupro de vulnerável

Homem é preso suspeito de estuprar sobrinha de 11 anos em Linhares

Homem praticava o crime quando os pais da menina saíam para trabalhar e ainda obrigava a vítima a tomar pílula do dia seguinte para não engravidar
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

18 jul 2022 às 15:14

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 15:14

Um homem de 55 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (18), suspeito de invadir a casa de parentes e estuprar a própria sobrinha, de 11 anos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os abusos ocorreram mais de uma vez, e ele aproveitava quando os pais da menina saíam para trabalhar, deixando a criança em casa, dormindo. O tio da vítima ainda a obrigava a tomar pílula do dia seguinte (contraceptivo hormonal de emergência), para não engravidar.
Além da violência sexual, o tio ameaçava a menina e dizia que faria algo à família, caso ela contasse o que acontecia para alguém. Exames periciais constataram os abusos e os estupros. Após as investigações apontarem a prática de estupro de vulnerável, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do homem.
16ª Delegacia Regional de Linhares
16ª Delegacia Regional de Linhares, para onde o suspeito foi encaminhado Crédito: Eduardo Dias
Segundo a corporação, o suspeito não esboçou reação no momento da prisão, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e, depois, levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra.
A operação contou com policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

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