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Violência

Com ciúmes, homem mata jovem que pediu água para a namorada dele em Vitória

Carlos Henrique Augusto dos Santos de 18 anos, foi morto no meio da rua com seis tiros, em novembro de 2019, no bairro Santo Antônio. Acusado de cometer o crime foi preso na última semana

Publicado em 

18 jul 2022 às 12:36

Publicado em 18 de Julho de 2022 às 12:36

Carlos Henrique Augusto dos Santos foi morto com seis tiros depois de pedir água para a namorada de um homem
Carlos Henrique Augusto dos Santos foi morto com seis tiros depois de pedir água para a namorada de um homem Crédito: Reprodução
A polícia elucidou o assassinato de um jovem de 18 anos. O crime ocorreu no dia 28 de novembro de 2019. Carlos Henrique Augusto dos Santos foi morto com seis tiros depois de pedir água para a namorada de um homem, no bairro Santo Antônio, em Vitória.
O suspeito de cometer o crime, um homem de 31 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na última semana. Os detalhes da prisão e da motivação do crime foram divulgados em coletiva de imprensa da Polícia Civil, nesta segunda-feira (18).
De acordo com a delegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Fernanda Diniz, o crime foi motivado por ciúmes, porque o suspeito achou que a vítima estava paquerando a sua namorada.
"O suspeito teria encontrado a vítima conversando com a sua companheira na época e ele teria pedido um copo d'água. Diante dessa situação, ele achou que o jovem estava paquerando ela e desferiu seis tiros contra ele na hora", disse a delegada.
A delegada disse ainda que o suspeito preso negou a autoria do crime e indicou uma outra pessoa como autora do assassinato, fato que foi descartado durante as investigações, segundo a polícia.
O homem também teria envolvimento com o tráfico de drogas na região e é investigado por outros assassinatos.
"Uma motivação extremamente fútil, até mesmo porque a vítima e a companheira dele [do suspeito] estavam conversando e não havia incidência de envolvimento anterior", disse a delegada.
O preso responderá pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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