Com ciúmes, homem mata jovem que pediu água para a namorada dele em Vitória

Carlos Henrique Augusto dos Santos foi morto com seis tiros depois de pedir água para a namorada de um homem Crédito: Reprodução

A polícia elucidou o assassinato de um jovem de 18 anos. O crime ocorreu no dia 28 de novembro de 2019. Carlos Henrique Augusto dos Santos foi morto com seis tiros depois de pedir água para a namorada de um homem, no bairro Santo Antônio, em Vitória

O suspeito de cometer o crime, um homem de 31 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso na última semana. Os detalhes da prisão e da motivação do crime foram divulgados em coletiva de imprensa da Polícia Civil, nesta segunda-feira (18).

De acordo com a delegada da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Fernanda Diniz, o crime foi motivado por ciúmes, porque o suspeito achou que a vítima estava paquerando a sua namorada.

"O suspeito teria encontrado a vítima conversando com a sua companheira na época e ele teria pedido um copo d'água. Diante dessa situação, ele achou que o jovem estava paquerando ela e desferiu seis tiros contra ele na hora", disse a delegada.

A delegada disse ainda que o suspeito preso negou a autoria do crime e indicou uma outra pessoa como autora do assassinato, fato que foi descartado durante as investigações, segundo a polícia.

O homem também teria envolvimento com o tráfico de drogas na região e é investigado por outros assassinatos.

"Uma motivação extremamente fútil, até mesmo porque a vítima e a companheira dele [do suspeito] estavam conversando e não havia incidência de envolvimento anterior", disse a delegada.