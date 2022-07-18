Homem encontra irmão morto com tiro na nuca em estrada de Brejetuba

Um motociclista, identificado como Tiago Leal dos Santos, de 27 anos, foi morto comum tiro na nuca na noite deste sábado (16), em uma estrada na localidade de Córrego Cachoeira Alta, no município de Brejetuba, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, foi o irmão da vítima quem viu o corpo na beira de uma estrada a caminho de casa, e acionou a polícia.
Quando os militares chegaram no local, o irmão de Tiago aguardava a chegada da guarnição, e levou as equipes até o local em uma estrada. A vítima estava caída sobre sua motocicleta Honda CG 150 e a morte foi confirmada pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Havia uma perfuração por arma de fogo na parte de trás do pescoço de Tiago. A família da vítima contou aos militares que a vítima teria saído de casa para ir em uma boate que costumava frequentar.
O crime, segundo a Polícia Civil, segue sob investigação da delegacia de Brejetuba e não há a informação se algum suspeito foi identificado ou preso. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.