Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada em Linhares

Um homem de 57 anos foi preso na noite de segunda-feira (27) suspeito de estuprar a enteada de 9 anos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo Polícia Militar, a menina relatou que os abusos ocorreram por cerca de sete meses, mas não contou para a mãe antes por medo do padrasto. O nome do preso não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
Ao saber do crime, a mãe acionou imediatamente a Polícia Militar. Uma equipe foi até a casa da família e deteve o padrasto, que foi levado à Delegacia Regional de Linhares.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. A vítima foi levada para realizar exames de violência sexual.
A investigação seguirá por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.