Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após denúncia

Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada em Linhares

Menina de 9 anos contou sobre os crimes para a mãe, que, imediatamente, acionou a Polícia Militar

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 14:40

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

28 jun 2022 às 14:40
Um homem de 57 anos foi preso na noite de segunda-feira (27) suspeito de estuprar a enteada de 9 anos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. Segundo Polícia Militar, a menina relatou que os abusos ocorreram por cerca de sete meses, mas não contou para a mãe antes por medo do padrasto. O nome do preso não será divulgado para preservar a identidade da vítima.
Ao saber do crime,  a mãe acionou imediatamente a Polícia Militar. Uma equipe foi até a casa da família e deteve o padrasto, que foi levado à Delegacia Regional de Linhares.
Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares. A vítima foi levada para realizar exames de violência sexual.
A investigação seguirá por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares.

OUTRAS REPORTAGENS

Menina que engravidou após estupro há 2 anos no ES mudou de nome e de endereço

Klara Castanho se manifesta pela primeira vez após carta sobre estupro

Filha denuncia pai por estupro em Ibitirama e polícia investiga caso

PF do ES prende "Cabeça de Tigre", condenado por assassinato e estupro

Índio Tratador: curandeiro é preso por estupro de meninas em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Abuso sexual espírito santo Estupro Estupro de vulnerável Linhares Polícia Civil Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados
Comissão aprova relatório, e PEC da escala 6x1 avança na Câmara
Imagem de destaque
Abril Laranja: veja como identificar maus-tratos “invisíveis” na rotina dos pets
Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados