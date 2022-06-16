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Menina de 13 anos

Filha denuncia pai por estupro em Ibitirama e polícia investiga caso

Adolescente afirmou ainda que a irmã, de oito anos, também já estaria sendo violentada. Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso

Publicado em 16 de Junho de 2022 às 11:30

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

16 jun 2022 às 11:30
Uma adolescente de 13 anos denunciou o próprio pai por estupro na cidade de Ibitirama, região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima contou o caso a uma professora da escola onde estuda, que acionou o Conselho Tutelar. O homem chegou a ser conduzido à delegacia nesta sexta-feira (15), mas foi liberado.
Em depoimento, a menina afirmou que o homem vinha praticando os abusos há mais de sete anos. Segundo o relato, ele a fazia levantar escondido, de madrugada, para manter relações sexuais. De acordo com a Polícia Militar, a adolescente declarou ainda que o pai a mandou rasgar um caderno de Ciências, pois não queria que a filha estudasse sobre o corpo humano.
A adolescente disse também que sua irmã, de 8 anos, já estaria passando pela mesma situação. Para preservar a identidade das vítimas, outras informações não serão repassadas.
De acordo com o boletim da PM, o homem teria afirmado que mataria toda a família caso alguém ficasse sabendo dos abusos. Testemunhas afirmaram à polícia que o homem é usuário de drogas. 
A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Ibitirama, prestou depoimento e foi liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.
A vitima foi encaminhada para realizar exame de corpo de delito e foi aberto um inquérito policial (IP) para melhor apuração dos fatos. 

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