Filha denuncia pai por estupro em Ibitirama e polícia investiga caso

Uma adolescente de 13 anos denunciou o próprio pai por estupro na cidade de Ibitirama, região do Caparaó do Espírito Santo. A vítima contou o caso a uma professora da escola onde estuda, que acionou o Conselho Tutelar. O homem chegou a ser conduzido à delegacia nesta sexta-feira (15), mas foi liberado.

Em depoimento, a menina afirmou que o homem vinha praticando os abusos há mais de sete anos. Segundo o relato, ele a fazia levantar escondido, de madrugada, para manter relações sexuais. De acordo com a Polícia Militar, a adolescente declarou ainda que o pai a mandou rasgar um caderno de Ciências, pois não queria que a filha estudasse sobre o corpo humano.

A adolescente disse também que sua irmã, de 8 anos, já estaria passando pela mesma situação. Para preservar a identidade das vítimas, outras informações não serão repassadas.

De acordo com o boletim da PM, o homem teria afirmado que mataria toda a família caso alguém ficasse sabendo dos abusos. Testemunhas afirmaram à polícia que o homem é usuário de drogas.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido a Delegacia de Polícia (DP) de Ibitirama, prestou depoimento e foi liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.