Suspeito de estupro no RJ é preso em Domingos Martins, no ES

Um homem de 53 anos com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quinta-feira (9) no distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins. Durante a abordagem policial, o detido teria tentado informar outro nome, mas foi identificado. A polícia não explicou detalhes sobre o crime cometido por ele.
Os policiais chegaram até o suspeito após denúncias anônimas. Segundo a Polícia Civil, enquanto o nome do detido estava sendo consultado no sistema, ele tentou fugir por um barranco, mas foi capturado. A corporação explicou que ele mostrou resistência durante toda a ação, tentou agredir um policial e foi imobilizado.
O mandado de prisão contra o homem foi expedido pela Justiça do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele também responde pelo crime de violência doméstica. Já algemado, o preso solicitou que a chave da residência dele fosse entregue ao vizinho, junto da quantia de R$ 459. O vizinho também informou aos familiares do conduzido sobre a prisão.
Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça, que definirá se ele será ou não recambiado ao Estado do Rio.