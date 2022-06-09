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Mandado de prisão

Suspeito de estupro no RJ é preso em Domingos Martins, no ES

Durante abordagem policial, homem de 53 anos se apresentou com outro nome, mas foi identificado. Ele foi preso nesta quinta-feira (9), em Pedra Azul

Publicado em 09 de Junho de 2022 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jun 2022 às 20:41
Um homem de 53 anos com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável foi preso na manhã desta quinta-feira (9) no distrito de Pedra Azul, em Domingos Martins. Durante a abordagem policial, o detido teria tentado informar outro nome, mas foi identificado. A polícia não explicou detalhes sobre o crime cometido por ele.
Os policiais chegaram até o suspeito após denúncias anônimas. Segundo a Polícia Civil, enquanto o nome do detido estava sendo consultado no sistema, ele tentou fugir por um barranco, mas foi capturado. A corporação explicou que ele mostrou resistência durante toda a ação, tentou agredir um policial e foi imobilizado.
O mandado de prisão contra o homem foi expedido pela Justiça do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele também responde pelo crime de violência doméstica. Já algemado, o preso solicitou que a chave da residência dele fosse entregue ao vizinho, junto da quantia de R$ 459. O vizinho também informou aos familiares do conduzido sobre a prisão.
Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. Ele permanece à disposição da Justiça, que definirá se ele será ou não recambiado ao Estado do Rio.

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