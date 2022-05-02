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Norte do ES

Índio Tratador: curandeiro é preso por estupro de meninas em São Mateus

Mãe das vítimas contou à polícia que, durante procedimento em que dava banho nos pacientes, homem teria se aproveitado para abusar das meninas

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 19:26

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 mai 2022 às 19:26
Um homem que dizia ser curandeiro, conhecido como Índio Tratador, foi preso suspeito de estupro de vulnerável em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, a mãe de duas meninas, que teriam sido vítimas do homem, foi quem o denunciou. Durante um procedimento em que dava banho nos pacientes, segundo a mulher, ele teria se aproveitado para abusar das vítimas. A idade delas e o nome do suspeito não foram informadas pela corporação.
A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (29) e foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.
De acordo com a corporação, o suspeito anunciava seus serviços de curandeirismo em uma rádio, no Instagram e no YouTube, oferecendo tratamento de diversas doenças, inclusive câncer, com 99% de cura. Ele também vendia para as vítimas infusões preparadas por ele, que dizia serem compostas por raízes de origem amazônica.
Além do mandado de prisão pela acusação de estupro de vulnerável, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do curandeiro. Na residência, foram encontradas diversas substâncias utilizadas pelo homem nos supostos tratamentos, que foram encaminhadas para a perícia. Também foram encontradas uma arma calibre 22 e 300 munições de calibres 22, 380 e 38.
Delegacia de São Mateus
Delegacia de São Mateus, onde suspeito foi autuado em flagrante Crédito: Arquivo
O suspeito foi interrogado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso, que investiga o crime de estupro de vulnerável. Após o depoimento, ele seguiu para a Delegacia Regional de São Mateus, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma e munições.
O homem pagou a fiança pelo porte ilegal, mas foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, em razão do mandado de prisão preventiva.
Curandeiro é preso por estupro de meninas em São Mateus

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