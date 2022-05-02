Índio Tratador: curandeiro é preso por estupro de meninas em São Mateus

A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (29) e foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso (DPCAI), Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo) de São Mateus.

De acordo com a corporação, o suspeito anunciava seus serviços de curandeirismo em uma rádio, no Instagram e no YouTube, oferecendo tratamento de diversas doenças, inclusive câncer, com 99% de cura. Ele também vendia para as vítimas infusões preparadas por ele, que dizia serem compostas por raízes de origem amazônica.

Além do mandado de prisão pela acusação de estupro de vulnerável, os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do curandeiro. Na residência, foram encontradas diversas substâncias utilizadas pelo homem nos supostos tratamentos, que foram encaminhadas para a perícia. Também foram encontradas uma arma calibre 22 e 300 munições de calibres 22, 380 e 38.

Delegacia de São Mateus, onde suspeito foi autuado em flagrante Crédito: Arquivo

O suspeito foi interrogado na Delegacia Especializada de Proteção à Criança, Adolescente e Idoso, que investiga o crime de estupro de vulnerável. Após o depoimento, ele seguiu para a Delegacia Regional de São Mateus, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma e munições.

O homem pagou a fiança pelo porte ilegal, mas foi preso e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, em razão do mandado de prisão preventiva.