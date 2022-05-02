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São Mateus

Ladrões fazem idosos reféns e roubam casa e mercearia em assalto no ES

Casal é dono do estabelecimento e estava trabalhando no local quando foi rendido por dois criminosos armados com revólver e faca. Câmera da mercearia registrou a violência

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 17:23

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

02 mai 2022 às 17:23
Dois idosos viveram momentos de terror após serem feitos reféns em um assalto à mercearia deles em Urussuquara, São Mateus, no Norte do Estado. Na manhã da última sexta-feira (29), o casal estava trabalhando no estabelecimento quando foi surpreendido por dois criminosos, armados com revólver e faca. Segundo a Polícia Militar, além de assaltarem o comércio, os suspeitos também invadiram a casa das vítimas, onde roubaram mais pertences. Por fim, ainda obrigaram o idoso a dirigir até uma estrada de Linhares para que eles pudessem fugir.
Imagens de uma câmera de videomonitoramento da mercearia registraram a ação violenta dos criminosos (vídeo acima). Os assaltantes ameaçaram os idosos e cobriram as bocas das vítimas com uma fita adesiva.
Após assaltarem a casa e a mercearia, os suspeitos obrigaram o idoso a dirigir a própria caminhonete, carregando objetos roubados, como televisões e insumos do estabelecimento. Em determinada altura da estrada, o carro apresentou falha mecânica e parou. Os assaltantes fugiram a pé, levando joias, dinheiro, um celular e a chave do veículo.
Após ser libertado pelos suspeitos, o casal acionou a Polícia Militar. A corporação informou que buscas foram realizadas na região, mas ninguém foi detido.
Polícia Civil foi procurada pela reportagem e, por nota, informou que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia On-line, para que a a corporação tome ciência do caso e inicie as investigações.

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