Ladrões fazem idosos reféns e roubam casa e mercearia em assalto no ES

Dois idosos viveram momentos de terror após serem feitos reféns em um assalto à mercearia deles em Urussuquara, São Mateus , no Norte do Estado. Na manhã da última sexta-feira (29), o casal estava trabalhando no estabelecimento quando foi surpreendido por dois criminosos, armados com revólver e faca. Segundo a Polícia Militar , além de assaltarem o comércio, os suspeitos também invadiram a casa das vítimas, onde roubaram mais pertences. Por fim, ainda obrigaram o idoso a dirigir até uma estrada de Linhares para que eles pudessem fugir.

Imagens de uma câmera de videomonitoramento da mercearia registraram a ação violenta dos criminosos (vídeo acima). Os assaltantes ameaçaram os idosos e cobriram as bocas das vítimas com uma fita adesiva.

Após assaltarem a casa e a mercearia, os suspeitos obrigaram o idoso a dirigir a própria caminhonete, carregando objetos roubados, como televisões e insumos do estabelecimento. Em determinada altura da estrada, o carro apresentou falha mecânica e parou. Os assaltantes fugiram a pé, levando joias, dinheiro, um celular e a chave do veículo.

Após ser libertado pelos suspeitos, o casal acionou a Polícia Militar. A corporação informou que buscas foram realizadas na região, mas ninguém foi detido.