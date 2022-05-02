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2 mil pacotes

Polícia apreende cafés até com mofo em supermercados da Grande Vitória

Ação apreendeu, nesta segunda-feira (2), produtos de três marcas em oito estabelecimentos de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 16:28

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

02 mai 2022 às 16:28
Mais de 2 mil pacotes de café de três marcas foram apreendidos nesta segunda-feira (2) pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), na 4ª fase da operação de combate ao comércio de cafés com irregularidades.
Segundo análise policial, nesta fase, os cafés apreendidos apresentaram falhas na composição e rotulagem. A ação ocorreu em oito estabelecimentos comerciais de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha.
Segundo a Polícia Civil, um laudo do Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) apontou que as unidades apresentavam umidade excessiva, mistura de milho e até mofo. A corporação informou, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (2), que os produtos apreendidos são das marcas Sol Poente (extra forte), Liva (tradicional e extra forte) e Caparaó Capixaba (cafés especiais). A reportagem tenta contato com as empresas responsáveis pelas unidades e, assim que houver pronunciamento, este texto será atualizado.
café
PC apreende pacotes de café com irregularidades Crédito: Polícia Civil
Polícia apreende cafés até com mofo em supermercados da Grande Vitória

FASES ANTERIORES DA OPERAÇÃO

Anteriormente, já foram realizadas outras três fases da operação. Na última, que ocorreu em 10 de março, foram apreendidas mais de 33 mil unidades de café de três novas marcas que apresentavam má qualidade devido à mistura de cascas e paus ao café.
Na 2ª etapa, realizada no dia 18 de janeiro, a equipe apreendeu mais de 12 mil unidades de uma marca comercializada em Cachoeiro de Itapemirim, que misturava milho ao café e que não teve unidades apreendidas na primeira fase da operação. Foram fiscalizados estabelecimentos comerciais que poderiam estar vendendo algumas das marcas retiradas da Grande Vitoria, sendo encontrados e apreendidos pacotes de duas dessas marcas.
Já na 1ª fase, em 10 de janeiro, foram apreendidas mais de 28 mil unidades de cafés de três marcas que apresentaram diversas irregularidades, incluindo a mistura de grande quantidade de cascas e paus aos grãos, alto teor de umidade e irregularidades na rotulagem

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