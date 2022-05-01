Câmera flagra casal furtando celulares de loja no Centro de Guarapari

À reportagem, o proprietário da TM Imports, Ivo Vinícius Vieira do Nascimento, informou que nunca tinha vivenciado esse tipo de situação. "Foi a primeira vez em quase um ano de loja. Sabemos que o casal ainda não foi detido, mas quatro aparelhos foram levados, o que somou um prejuízo de R$ 20 mil ou mais. Eu estava na loja no momento e vou levar o caso à polícia", afirmou.