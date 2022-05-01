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Câmera flagra casal furtando celulares de loja no Centro de Guarapari

À reportagem, o proprietário do local informou que nunca tinha vivenciado esse tipo de situação. "Foi a primeira vez em quase um ano de loja", contou

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 20:23

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 mai 2022 às 20:23
Registros da câmera de segurança de uma loja que vende aparelhos de celular no centro de Guarapari flagraram o momento em que um homem e uma mulher realizaram furto no estabelecimento, na manhã deste sábado (30).
À reportagem, o proprietário da TM Imports, Ivo Vinícius Vieira do Nascimento, informou que nunca tinha vivenciado esse tipo de situação. "Foi a primeira vez em quase um ano de loja. Sabemos que o casal ainda não foi detido, mas quatro aparelhos foram levados, o que somou um prejuízo de R$ 20 mil ou mais. Eu estava na loja no momento e vou levar o caso à polícia", afirmou.
Demandada, a Polícia Militar informou que não tem acesso a ocorrências de plantões anteriores. Também acionada, a Polícia Civil até o momento não respondeu. Esta publicação será atualizada caso haja resposta.

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