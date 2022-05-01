Dois amigos são assassinados após saírem de boate em Cariacica

O caminhoneiro Robson Sepulchro de Souza, de 27 anos, é um dos mortos Crédito: Acervo pessoal

Uma confusão na Matrix Music Hall, no bairro Rio Branco em Cariacica Grande Vitória , terminou com dois baleados e mortos, na manhã deste domingo (1º). A discussão começou dentro da casa de shows e os tiros foram disparados do lado de fora.

Segundo a Polícia Militar , uma guarnição foi acionada para ir até a casa de shows verificar uma informação de que uma confusão no local teria terminado com uma pessoa baleada. Ao chegar na casa de shows, no entanto, os policiais constaram que duas pessoas haviam sido atingidas pelos disparos.

As vítimas, conforme apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, são o caminhoneiro Robson Sepulchro de Souza, de 27 anos, que morreu no local, e o amigo dele, Paulo César, de 29 anos. Ele foi socorrido por amigos e levado para um hospital particular de Cariacica, mas não resistiu e também veio a óbito.

Um amigo do caminhoneiro relatou à reportagem da TV Gazeta que Robson foi a um show com Paulo César. Dentro da boate, o grupo em que eles estavam teria se envolvido em uma confusão com um outro homem. Ao saírem em direção ao estacionamento, que fica na frente do estabelecimento, os dois foram baleados.

Eles foram atingidos já perto do carro que usaram para ir ao show. Robson teria tentado apaziguar a discussão, entrou na frente do atirador para defender o amigo Paulo César e morreu no local. Os corpos foram levados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e o caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

Polícia Civil esteve no local e periciou o veículo. Em nota, a corporação destacou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. “Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, informou.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima do Disque-Denúncia 181, que também tem um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, finalizou.

O caminhoneiro Robson Sepulchro de Souza, de 27 anos Crédito: Acervo pessoal

O QUE DIZ A CASA DE SHOWS

Também em nota, a direção da Matrix Music Hall disse estar ciente do ocorrido do lado externo da casa e lamentar toda a situação.