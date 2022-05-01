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Estacionamento de supermercado

Jovem embriagado é preso após tentar atropelar policial em Colatina

Segundo a PM, motorista fez teste do bafômetro, que deu positivo para a ingestão de bebida alcoólica. Rapaz foi autuado por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 09:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2022 às 09:11
Um jovem de 20 anos causou uma confusão no estacionamento de um supermercado em Colatina, no noroeste do Espírito Santo, e atropelou um policial militar que estava de folga no final da manhã de sábado (30),
Segundo a Polícia Militar, a vítima disse que o motorista estava alterado e acelerou diversas vezes contra ele. O policial relatou que, em uma das tentativas de atropelamento, ficou preso entre uma coluna de ferro e outro carro e quando o jovem deu ré para acelerar mais uma vez, ele disparou duas vezes contra o carro. Neste momento, o rapaz saiu em alta velocidade do estacionamento, batendo em outros veículos.
O motorista abandonou o carro e foi encontrado a pé por policiais militares que atenderam à ocorrência. Ele confessou que atropelou o policial, e disse que fez isso após ser xingado.
O policial militar foi socorrido por populares para o pronto-socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Ele levou cinco pontos na testa e teve um inchaço na perna.
No carro, a polícia encontrou latas de cerveja. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu  0,56 mg/l – positivo para a ingestão de bebida alcoólica, configurando crime de trânsito. O veículo foi levado para um pátio credenciado e está à disposição da autoridade policial.
Polícia Civil informou, por nota, que o jovem de 20 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Ele será encaminhado a um presídio do Estado.
Com informações de Maria Luiza Silva, da TV Gazeta Norte

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