Jovem embriagado é preso após tentar atropelar policial em Colatina

Um jovem de 20 anos causou uma confusão no estacionamento de um supermercado em Colatina , no noroeste do Espírito Santo , e atropelou um policial militar que estava de folga no final da manhã de sábado (30),

Segundo a Polícia Militar , a vítima disse que o motorista estava alterado e acelerou diversas vezes contra ele. O policial relatou que, em uma das tentativas de atropelamento, ficou preso entre uma coluna de ferro e outro carro e quando o jovem deu ré para acelerar mais uma vez, ele disparou duas vezes contra o carro. Neste momento, o rapaz saiu em alta velocidade do estacionamento, batendo em outros veículos.

O motorista abandonou o carro e foi encontrado a pé por policiais militares que atenderam à ocorrência. Ele confessou que atropelou o policial, e disse que fez isso após ser xingado.

O policial militar foi socorrido por populares para o pronto-socorro do Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina. Ele levou cinco pontos na testa e teve um inchaço na perna.

No carro, a polícia encontrou latas de cerveja. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu 0,56 mg/l – positivo para a ingestão de bebida alcoólica, configurando crime de trânsito. O veículo foi levado para um pátio credenciado e está à disposição da autoridade policial.

Polícia Civil informou, por nota, que o jovem de 20 anos foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Ele será encaminhado a um presídio do Estado.