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No Sul do ES

Jovem de 17 anos é detido com submetralhadora em Cachoeiro

Ao notar a presença da polícia durante patrulhamento no bairro Zumbi, o menor de idade fugiu. Contudo, foi abordado logo depois por militares
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

30 abr 2022 às 12:44

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 12:44

Um jovem de 17 anos foi detido pela polícia, na madrugada deste sábado (30), com uma submetralhadora no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
detido arrecadaram uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, carregada com dez munições calibre 9mm.
Polícia apreendeu uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, carregada com dez munições calibre 9mm. Crédito: Divulgação \ PMES
Segundo as informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência aconteceu durante Patrulhamento Tático Motorizado no bairro Zumbi, quando as equipes de Força Tática viram um menor de idade portando uma arma de fogo em mãos.
Ao notar a presença da polícia, o suspeito fugiu. Contudo, foi abordado após o acompanhamento dos militares. “Com o detido arrecadaram uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, carregada com dez munições calibre 9mm”, comunicou a PM.
De acordo com a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, o menor de 17 anos foi liberado e, em seguida, entregue ao responsável.

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