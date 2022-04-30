Jovem de 17 anos é detido com submetralhadora em Cachoeiro

Um jovem de 17 anos foi detido pela polícia, na madrugada deste sábado (30), com uma submetralhadora no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
Segundo as informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência aconteceu durante Patrulhamento Tático Motorizado no bairro Zumbi, quando as equipes de Força Tática viram um menor de idade portando uma arma de fogo em mãos.
Ao notar a presença da polícia, o suspeito fugiu. Contudo, foi abordado após o acompanhamento dos militares. “Com o detido arrecadaram uma submetralhadora de fabricação semi-industrial, carregada com dez munições calibre 9mm”, comunicou a PM.
De acordo com a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, o menor de 17 anos foi liberado e, em seguida, entregue ao responsável.