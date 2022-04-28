Motorista escolar encontra corpo em estrada de Cachoeiro

O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã desta quinta-feira (28), na localidade de Macuco, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um motorista escolar passava pelo local, quando visualizou o cadáver.
A polícia foi acionada e encontrou o corpo de um homem caído às margens da via, que é de terra. Os militares contaram que a vítima foi assassinada por arma de fogo e a perícia foi acionada.
O caso, segundo a Polícia Civil, seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Denúncias que ajudem nas investigações podem ser repassadas de forma anônima à polícia, por meio do Disque-Denúncia 181, que também conta um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.