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Homem foi assassinado

Motorista escolar encontra corpo em estrada de Cachoeiro

Corpo foi localizado na manhã desta quinta-feira (28). Ele estava às margens de uma via de terra, em uma estrada da zona rural do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2022 às 13:20

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 13:20

Corpo da criança será levado para o DML de Vitória
Corpo foi levado para o DML de Vitória Crédito: Arquivo/ Caíque Verli
O corpo de um homem foi encontrado no início da manhã desta quinta-feira (28), na localidade de Macuco, zona rural de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, um motorista escolar passava pelo local, quando visualizou o cadáver.
A polícia foi acionada e encontrou o corpo de um homem caído às margens da via, que é de terra. Os militares contaram que a vítima foi assassinada por arma de fogo e a perícia foi acionada.
O caso, segundo a Polícia Civil, seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Denúncias que ajudem nas investigações podem ser repassadas de forma anônima à polícia, por meio do Disque-Denúncia 181, que também conta um site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br.

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