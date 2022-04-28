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Bebeu e dirigiu

Motorista cai com Corcel em córrego e acaba detido em Guaçuí

Homem de 59 anos precisou do apoio do Corpo de Bombeiros para sair do automóvel, que caiu em um córrego. De acordo com a polícia, ele não tinha CNH
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 abr 2022 às 12:51

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 12:51

Homem cai de carro em córrego e acaba detido no Caparaó
Homem cai de carro em córrego e acaba detido no Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
O motorista de um Ford Corcel II sofreu um acidente na noite desta quarta-feira (27), por volta das 23h. Ele caiu dentro de um córrego na estrada rural que vai para a Granja Santa Catarina, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ele não era habilitado, estava com sinais de embriaguez. Ele acabou detido e encaminhado à Delegacia de Alegre.
De acordo com a polícia, o carro foi localizado caído no córrego, por baixo de uma ponte, com dois homens ainda dentro do veículo. Um dos ocupantes, de 41 anos, conseguiu sair do carro sozinho, mas o motorista, de 59 anos, precisou de apoio do Corpo de Bombeiros para ser retirado com segurança do veículo.
Homem cai de carro em córrego e acaba detido no Caparaó
Homem cai de carro em córrego e acaba detido no Caparaó Crédito: Divulgação/ Polícia Militar
As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Guaçuí para atendimento, sendo o carona liberado com escoriações leves e o condutor com uma ferida na orelha direita.
Segundo a polícia, o condutor não era habilitado e estava com sinais de embriaguez. O teste do bafômetro constatou o consumo de bebida alcoólica, com o resultado de 0,78mg/l. O motorista foi conduzido para a Dlegacia Regional de Alegre.
O veículo, após todas as medidas administrativas, seria removido ao pátio credenciado em Guaçuí. Na delegacia, a informação é de que o motorista foi liberado após pagamento de fiança.

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