Motorista cai com Corcel em córrego e acaba detido em Guaçuí

O motorista de um Ford Corcel II sofreu um acidente na noite desta quarta-feira (27), por volta das 23h. Ele caiu dentro de um córrego na estrada rural que vai para a Granja Santa Catarina, zona rural de Guaçuí, na Região do Caparaó. Segundo a Polícia Militar, ele não era habilitado, estava com sinais de embriaguez. Ele acabou detido e encaminhado à Delegacia de Alegre.
De acordo com a polícia, o carro foi localizado caído no córrego, por baixo de uma ponte, com dois homens ainda dentro do veículo. Um dos ocupantes, de 41 anos, conseguiu sair do carro sozinho, mas o motorista, de 59 anos, precisou de apoio do Corpo de Bombeiros para ser retirado com segurança do veículo.
As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Guaçuí para atendimento, sendo o carona liberado com escoriações leves e o condutor com uma ferida na orelha direita.
Segundo a polícia, o condutor não era habilitado e estava com sinais de embriaguez. O teste do bafômetro constatou o consumo de bebida alcoólica, com o resultado de 0,78mg/l. O motorista foi conduzido para a Dlegacia Regional de Alegre.
O veículo, após todas as medidas administrativas, seria removido ao pátio credenciado em Guaçuí. Na delegacia, a informação é de que o motorista foi liberado após pagamento de fiança.