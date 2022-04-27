Motoboys protestam contra falta de vagas para estacionar em Cachoeiro

(vídeo acima). Motoboys realizaram um protesto no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado , na tarde desta quarta-feira (27), contra a falta de vagas de estacionamento para motos no município. Imagens mostram o momento da manifestação na Rua 25 de Março

O motociclista Leandro Diniz participou do protesto e contou que os motoboys e motofretistas do município não estão conseguindo trabalhar por falta de vagas. “Como vamos fazer o nosso serviço com excelência desse jeito?”, questionou.

Ele disse que os motoboys não têm lugar para estacionar no Centro da cidade , e reclama que muitas vagas foram retiradas pela Prefeitura de Cachoeiro. “Antes tinham 11 vagas em frente à Praça Jerônimo Monteiro, agora não tem mais”.

Ainda segundo Leandro, o problema não ocorre somente no Centro, mas também em outros do município. “Cachoeiro todo está assim, é multa todo dia por estacionamento irregular. Já procuramos a prefeitura, mas não tivemos resposta”, comentou.

Um motociclista foi multado no início da tarde desta quarta-feira, na Praça Jerônimo Monteiro, por estacionar em lugar considerado irregular.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Cachoeiro negou a informação sobre a retirada de vagas para motos na cidade, e divulgou dados em relação a locais de estacionamento rotativo na área central do município.

“Somente por meio do estacionamento rotativo, são disponibilizadas 578 vagas para motos. Considerando a rotatividade desse sistema, podemos multiplicar essas vagas por, no mínimo, dois. Assim, o rotativo disponibiliza 1156 vagas para motos. Isso sem contabilizar vagas fora do sistema”, informou, em nota.

A Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente comunicou ainda que esse número é suficiente e atende à frota de veículos, "o que se pode observar pela recorrente falta de ocupação dessas vagas na Rua 25 de Março, próximo à Secretaria Municipal de Fazenda”.