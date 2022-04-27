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Motoboys protestam contra falta de vagas para estacionar em Cachoeiro

Motociclistas alegam que são obrigados a parar em locais irregulares por não terem lugar para estacionar no Centro do município. Prefeitura nega, afirmando que há vagas no rotativo e fora do sistema

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 19:21

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

27 abr 2022 às 19:21
Motoboys realizaram um protesto no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta quarta-feira (27), contra a falta de vagas de estacionamento para motos no município. Imagens mostram o momento da manifestação na Rua 25 de Março (vídeo acima).
O motociclista Leandro Diniz participou do protesto e contou que os motoboys e motofretistas do município não estão conseguindo trabalhar por falta de vagas. “Como vamos fazer o nosso serviço com excelência desse jeito?”, questionou.
Ele disse que os motoboys não têm lugar para estacionar no Centro da cidade , e reclama que muitas vagas foram retiradas pela Prefeitura de Cachoeiro. “Antes tinham 11 vagas em frente à Praça Jerônimo Monteiro, agora não tem mais”.
Ainda segundo Leandro, o problema não ocorre somente no Centro, mas também em outros do município. “Cachoeiro todo está assim, é multa todo dia por estacionamento irregular. Já procuramos a prefeitura, mas não tivemos resposta”, comentou.
Um motociclista foi multado no início da tarde desta quarta-feira, na Praça Jerônimo Monteiro, por estacionar em lugar considerado irregular.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A Prefeitura de Cachoeiro negou a informação sobre a retirada de vagas para motos na cidade, e divulgou dados em relação a locais de estacionamento rotativo na área central do município.
“Somente por meio do estacionamento rotativo, são disponibilizadas 578 vagas para motos. Considerando a rotatividade desse sistema, podemos multiplicar essas vagas por, no mínimo, dois. Assim, o rotativo disponibiliza 1156 vagas para motos. Isso sem contabilizar vagas fora do sistema”, informou, em nota.
A Secretaria Municipal de Urbanismo, Mobilidade e Cidade Inteligente comunicou ainda que esse número é suficiente e atende à frota de veículos, "o que se pode observar pela recorrente falta de ocupação dessas vagas na Rua 25 de Março, próximo à Secretaria Municipal de Fazenda”.
Em relação ao motociclista multado na Praça Jerônimo Monteiro, a prefeitura disse que a motocicleta estava estacionada em local proibido e, por isso, um agente de trânsito aplicou as penalidades necessárias para esse tipo de infração, que é grave, sendo elas multa, remoção e perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, segundo a administração municipal, foi constatado que o veículo tinha mais de R$ 5 mil em débitos, sendo R$ 4.467,00 referentes a multas.

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