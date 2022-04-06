Agentes de Cachoeiro vão de casa em casa alertar sobre reforço da vacina

Com quase 6 mil pessoas no município com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em atraso, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está buscando maneiras para garantir a imunização desse público com o reforço. Uma das alternativas é a busca ativa, em que agentes de saúde da cidade procuram, de porta em porta, pessoas que ainda não estejam com o esquema vacinal completo e alertam sobre a importância da vacinação.

Ter todos os municípios com as metas de vacinação cumpridas é o principal critério para que uma microrregião capixaba atinja o risco muito baixo de transmissão do coronavírus. No Espírito Santo , mais de 1 milhão de pessoas estão com a terceira dose da vacina em atraso.

Para ajudar Cachoeiro a atingir essa meta, a agente de saúde Cris Freitas está participando do trabalho de busca ativa no município. ”O prazo da terceira para quarta dose, ou da segunda para terceira, é muito grande. Por isso estamos fazendo esse trabalho, para manter a população informada”, disse.

De porta em porta, agentes de saúde procuram pessoas que ainda não tomaram a dose de reforço da vacina Crédito: Matheus Martins

Nos bairros de Cachoeiro de Itapemirim, profissionais de saúde buscam saber se o cartão de vacina dos moradores está em dia e informar se a pessoa já estiver apta a receber o reforço da imunização. A dona de casa Cassiane Rodrigues, por exemplo, contou que tinha esquecido de tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. “Amanhã cedinho eu já estarei lá no posto de saúde”, disse.

SECRETÁRIO ALERTA PARA IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

O secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Alex Wingler, destacou que é importante tomar a dose de reforço, pois, assim como teve a variante Ômicron, podem vir outras.

"Vale lembrar que, por exemplo, a vacina da gripe a gente toma todo ano. Então é importante ter essa dose de reforço para melhorar a condição imunológica da pessoa, que, vacinada, vai ter uma resposta melhor em caso de vir a ser contaminado com a doença" Alex Wingler - Secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro