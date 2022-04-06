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Imunização contra Covid-19

Agentes de Cachoeiro vão de casa em casa alertar sobre reforço da vacina

Prefeitura utiliza busca ativa como estratégia para vacinar quase 6 mil pessoas que estão com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. No Estado, cerca de 1 milhão estão nessa situação
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 abr 2022 às 17:30

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 17:30

Com quase 6 mil pessoas no município com a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em atraso, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim está buscando maneiras para garantir a imunização desse público com o reforço. Uma das alternativas é a busca ativa, em que agentes de saúde da cidade procuram, de porta em porta, pessoas que ainda não estejam com o esquema vacinal completo e alertam sobre a importância da vacinação.
Ter todos os municípios com as metas de vacinação cumpridas é o principal critério para que uma microrregião capixaba atinja o risco muito baixo de transmissão do coronavírus. No Espírito Santo, mais de 1 milhão de pessoas estão com a terceira dose da vacina em atraso. 
Para ajudar Cachoeiro a atingir essa meta, a agente de saúde Cris Freitas está participando do trabalho de busca ativa no município. ”O prazo da terceira para quarta dose, ou da segunda para terceira, é muito grande. Por isso estamos fazendo esse trabalho, para manter a população informada”, disse.
Cachoeiro busca alternativas para melhorar a cobertura da vacinação
De porta em porta, agentes de saúde procuram pessoas que ainda não tomaram a dose de reforço da vacina Crédito: Matheus Martins
Nos bairros de Cachoeiro de Itapemirim, profissionais de saúde buscam saber se o cartão de vacina dos moradores está em dia e informar se a pessoa já estiver apta a receber o reforço da imunização. A dona de casa Cassiane Rodrigues, por exemplo, contou que tinha esquecido de tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19. “Amanhã cedinho eu já estarei lá no posto de saúde”, disse.

SECRETÁRIO ALERTA PARA IMPORTÂNCIA DA VACINAÇÃO

O secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, Alex Wingler, destacou que é importante tomar a dose de reforço, pois, assim como teve a variante Ômicron, podem vir outras. 
"Vale lembrar que, por exemplo, a vacina da gripe a gente toma todo ano. Então é importante ter essa dose de reforço para melhorar a condição imunológica da pessoa, que, vacinada, vai ter uma resposta melhor em caso de vir a ser contaminado com a doença"
Alex Wingler - Secretário Municipal de Saúde de Cachoeiro
Ele destaca ainda que cumprir as metas de vacinação também é uma forma de manter os casos da Covid-19 controlados e levar a cidade do risco baixo para o risco muito baixo no mapa de risco do governo do Estado. “É importante também porque nós temos a questão do risco muito baixo, e é um parâmetro para o risco muito baixo na nossa região, essa dose de reforço”, completou o secretário.

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