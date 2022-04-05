Covid-19: ES registra 14.345 mortes e 1.040.565 casos confirmados

Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:

Até esta terça-feira, mais de 3,51 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.001.500, com 717 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.