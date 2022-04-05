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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.345 mortes e 1.040.565 casos confirmados

Três óbitos e 476 novos casos foram registrados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta terça-feira (5) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2022 às 17:54
Espírito Santo chegou ao total de 14.345 mortes e 1.040.565 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, três óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 476, conforme dados divulgados nesta terça-feira (5) por meio do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.303
  2. Vila Velha: 116.022
  3. Vitória: 108.519
  4. Cariacica: 81.263
  5. Linhares: 50.338
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.396
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.889
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.534
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.190
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.856
Até esta terça-feira, mais de 3,51 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.001.500, com 717 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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