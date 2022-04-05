Covid-19: ES bate meta de vacinação em mutirão, mas segue com desafios

A Sesa destacou que foram 64.766 doses aplicadas nos dois dias de mutirão, uma média superior a 32 mil por dia. Segundo a secretaria, a ação — com horários e locais específicos nas cidades capixabas — promoveu um aumento na procura pela vacina.

64 mil vacinas foram aplicadas no ES durante mutirão Crédito: Carlos Alberto Silva

Por outro lado, os objetivos principais do mutirão ainda seguem como desafio no Espírito Santo. Isso porque o número de crianças vacinadas com a primeira dose não chegou a 50% do público infantil. Além disso, a quantidade de idosos com a dose de reforço em atraso segue acima dos 100 mil.

MUDANÇA NOS NÚMEROS DE VACINADOS APÓS O MUTIRÃO

O mutirão teve como objetivo aumentar o número de vacinados em um curto período de tempo. Como foi no último fim de semana, a média de aplicações diárias chegou a 32 mil. As comparações são feitas com números da última terça-feira (29), quando A Gazeta publicou sobre a ação , e esta segunda-feira (4), data de publicação do resultado.

Entre as crianças do ES, até esta segunda-feira (4):

182 mil receberam a primeira dose, o equivalente a 46% das crianças. O percentual estava em 44% no último dia 29



63 mil receberam as duas doses, o que corresponde a 16% das crianças. O percentual estava em 13% no último dia 29



Entre os idosos do ES, até esta segunda-feira (4):

108.482 idosos se encontram com esquema em atraso para receber a primeira dose de reforço. Eram 110.229 idosos com pendência no último dia 29

Em entrevista à reportagem de A Gazeta, o subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, afirmou que há uma onda positiva de vacinação, mas reforçou que a situação no Espírito Santo ainda precisa melhorar.

"Tivemos uma melhora, ainda não é o que gostaríamos. Estamos com 46% das crianças de 5 a 11 anos com a primeira dose, perto da metade de toda essa faixa etária a ser vacinada. Tem uma onda muito positiva em relação a vacinação e é perceptível" Luiz Carlos Reblin - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado

Segundo Reblin, as pendências costumam ocorrer nas chamadas "doses subsequentes" — aquelas recomendadas após a primeira dose, como a de reforço.

“Vamos discutir novas estratégias com os municípios. O problema está nas doses subsequentes. Talvez falte um esclarecimento a essas pessoas de que as outras doses também são importantes. Então cabe a essas equipes conscientizar, porque não basta só as campanhas em redes sociais e nas mídias, talvez isso não seja suficiente. O número de pessoas que realmente não querem ser vacinadas é muito pequeno. Nessa busca ativa é que nós vamos apostar daqui para frente, junto aos municípios”, disse.

QUARTA DOSE PARA TODOS NO ES?

Perguntado sobre a possibilidade de o Estado expandir a disponibilidade da quarta dose a toda a população, o subsecretário informou que a "situação será desencadeada em breve". Reblin explicou que é uma tendência que haja vacinação contra a Covid-19 com frequência, não apenas no Espírito Santo, mas em todo o Brasil.

"No futuro, deve ter pelo menos uma dose a cada ano para a população em geral e mais de uma em idosos e na população imunossuprimida. Vamos aguardar um pouco mais em relação à população em geral”, explicou.