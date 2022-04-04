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Pandemia

Covid-19: ES registra 14.342 mortes e 1.040.089 casos confirmados

Três óbitos  e 236 novos casos foram registrados em 24 horas, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (4) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2022 às 17:52

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 17:52

Espírito Santo chegou ao total de 14.342 mortes e 1.040.089 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia do coronavírus.
Em 24 horas, três óbitos foram registrados. Já o número de contaminados aumentou em 236, conforme dados divulgados nesta segunda-feira (4) por meio do Painel Covid-19, atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados desde o início da pandemia estão:
  1. Serra: 121.276
  2. Vila Velha: 115.994
  3. Vitória: 108.147
  4. Cariacica: 81.243
  5. Linhares: 50.333
Veja o ranking dos bairros com mais infectados:
  1. Jardim Camburi (Vitória): 17.357
  2. Praia da Costa (Vila Velha): 13.883
  3. Jardim da Penha (Vitória): 10.503
  4. Itapuã (Vila Velha): 8.189
  5. Praia de Itaparica (Vila Velha): 7.851
Até esta segunda-feira, mais de 3,51 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou ao total de 1.000.783, com 498 registros nas últimas 24h. A taxa de letalidade da doença está em 1,38% no Estado.

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