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Covid-19

Veja quem pode tomar a 4ª dose de vacina contra a Covid-19 no ES

A partir desta segunda-feira (21), a quarta dose de reforço da vacina contra a Covid-19 poderá ser aplicada no Espírito Santo, em idosos com 60 anos ou mais e em pessoas imunocomprometidas. Saiba mais

Publicado em 21 de Março de 2022 às 12:23

Gabriela Molina

Gabriela Molina

Publicado em 

21 mar 2022 às 12:23
A partir desta segunda-feira (21), a quarta dose de reforço da vacina contra a Covid-19 poderá ser aplicada no Espírito Santo, em idosos com 60 anos ou mais e em pessoas imunocomprometidas com 18 anos de idade ou mais, que receberam três doses no esquema primário (duas doses e uma dose adicional), sendo a última administrada em um intervalo de 4 meses, de acordo com a nota técnica divulgada pelo Governo do Estado do Espírito Santo.
A nova etapa de imunização foi marcada por uma solenidade, realizada na Unidade de Saúde de Itaquari, em Cariacica, e contou com a presença do Governador Renato Casagrande, da vice-governadora Jacqueline Moraes, do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, entre outras autoridades. 
Renato Casagrande, 61 anos, também recebeu a quarta dose do imunizante
Renato Casagrande, 61 anos, também recebeu a quarta dose do imunizante Crédito: Lucinei Araújo
No Espírito Santo, cerca de 500 mil idosos já estão aptos a receber a aplicação da quarta dose, levando em consideração o intervalo de 90 dias a partir da dose de reforço. Será realizada com o uso dos imunizantes de tecnologia de RNA mensageiro ou vacina de vetor viral.
Segundo a Secretaria estadual da Saúde (Sesa), a distribuição de imunizantes para a quarta dose aos municípios se iniciará na próxima quarta-feira (23). A partir desta segunda-feira (21), os municípios passarão por capacitações.
A decisão sobre a quarta dose está fundamentada em evidências científicas e clínicas que apontam a eficácia e a segurança da aplicação, além da necessidade de adequação do esquema vacinal em idosos, devido à imunosenescência (envelhecimento) do sistema imunológico, que possibilita o maior risco de adoecimento e de complicações da doença nesse grupo mais vulnerável.
A medida segue a Portaria Sesa nº 046-R, de 18 de março de 2022, que está em acordo com a Nota Técnica Covid-19 Nº 08/2022.

ESTUDO REALIZADO

De acordo com o governador Renato Casagrande, a dose de reforço no Espírito Santo, será acompanhada pelo Ministério da Saúde, que fará um estudo sobre a efetividade e a resposta imunológica da medida: Estudo Reforça Mais (Plus Booster). 
O estudo é uma iniciativa do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, da Universidade Federal do Espírito Santo e da Rede Ebserh (Hucam-Ufes/Ebserh), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi), com o apoio do Ministério da Saúde (MS), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e da Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica.

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Para o estudo da efetividade serão analisados dados de idosos de ambos os sexos com idade igual ou maior do que 60 anos, moradores no Espírito Santo. Estima-se em 490 mil o número ele idosos elegíveis com 60 anos ou mais, em todo o Estado para o estudo da efetividade.
Por sua vez, a resposta da vacina para a produção de anticorpos neutralizantes e células de defesa será avaliada numa subamostra de 240 pessoas maiores de 60 anos, que voluntariamente quiserem participar, com coletas de sangue ao longo de um ano.
Atualmente, o Estado tem todos os idosos vacinados com as duas primeiras doses , ou a dose única da Janssen, conforme dados divulgados pelo site vacina e confia que é do Governo do Estado. Desse total, aproximadamente 87% receberam a primeira dose de reforço.

RECOMENDAÇÃO

É recomendada a aplicação da quarta dose de reforço, com vacinas de tecnologia de RNA mensageiro (mRNA) ou vacina de vetor viral, para todas as pessoas com 60 anos de idade ou mais, com intervalo de 90 dias a partir da terceira dose.

OUTROS GRUPOS SERÃO CONTEMPLADOS?

Segundo a Secretaria da Saúde, ainda não há previsão para aplicação da quarta dose em outros grupos.
A Sesa explicou que inicialmente a decisão sobre a quarta dose em pessoas acima dos 60 anos está fundamentada em evidências científicas e clínicas que apontam a eficácia e a segurança da aplicação, além da necessidade de adequação do esquema vacinal em idosos, devido à imunosenescência (envelhecimento) do sistema imunológico

POR QUE SE VACINAR?

O avanço da vacinação contra a Covid-19 no Brasil traz ganhos para a saúde pública, com redução significativa de casos graves e óbitos de sua decorrência.
Estudos recentes desenvolvidos em Israel, demonstram aumento de cinco vezes nos títulos de anticorpos após uma semana da aplicação da quarta dose de reforço.
Considerando que, enquanto não houver disponibilidade de vacinas adaptadas às novas variantes, reforços com as vacinas disponíveis ainda são as formas mais adequadas de prevenção a hospitalização e mortes.

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